Börsen Start Update
Börsenstart USA - 24.04. - US Tech 100 stark +0,98 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.154,57 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Procter & Gamble +2,56 %, NVIDIA +1,51 %, Amazon +1,25 %, Salesforce +0,66 %, Coca-Cola +0,46 %
Flop-Werte: IBM -2,35 %, Merck & Co -1,54 %, Honeywell International -1,34 %, Chevron Corporation -1,14 %, Walt Disney -1,13 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.044,54 PKT und steigt um +0,98 %.
Top-Werte: Qualcomm +9,47 %, Baker Hughes Company Registered (A) +8,00 %, Advanced Micro Devices +7,18 %, Intel +6,34 %, Synopsys +6,04 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -17,70 %, Comcast (A) -5,95 %, Insmed -3,48 %, Alnylam Pharmaceuticals -2,92 %, Marvell Technology -2,58 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:37) bei 7.123,53 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Qualcomm +9,47 %, Baker Hughes Company Registered (A) +8,00 %, Advanced Micro Devices +7,18 %, Intel +6,34 %, Synopsys +6,04 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -17,70 %, HCA Healthcare -8,16 %, Verisign -7,47 %, Comfort Systems USA -6,29 %, Comcast (A) -5,95 %
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