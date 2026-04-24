Börsenstart USA - 24.04. - US Tech 100 stark +0,98 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.154,57 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: Procter & Gamble +2,56 %, NVIDIA +1,51 %, Amazon +1,25 %, Salesforce +0,66 %, Coca-Cola +0,46 %

Flop-Werte: IBM -2,35 %, Merck & Co -1,54 %, Honeywell International -1,34 %, Chevron Corporation -1,14 %, Walt Disney -1,13 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.044,54 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Qualcomm +9,47 %, Baker Hughes Company Registered (A) +8,00 %, Advanced Micro Devices +7,18 %, Intel +6,34 %, Synopsys +6,04 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -17,70 %, Comcast (A) -5,95 %, Insmed -3,48 %, Alnylam Pharmaceuticals -2,92 %, Marvell Technology -2,58 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:37) bei 7.123,53 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Qualcomm +9,47 %, Baker Hughes Company Registered (A) +8,00 %, Advanced Micro Devices +7,18 %, Intel +6,34 %, Synopsys +6,04 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -17,70 %, HCA Healthcare -8,16 %, Verisign -7,47 %, Comfort Systems USA -6,29 %, Comcast (A) -5,95 %