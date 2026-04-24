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    Besonders beachtet!

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    Charter Communications Registered (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die Charter Communications Registered (A) Aktie, bisher, um -17,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Charter Communications Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Charter Communications Registered (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 24.04.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

    Charter Communications Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Die Charter Communications Registered (A) Aktie ist bisher um -17,70 % auf 170,11 gefallen. Das sind -36,59  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute bei der Charter Communications Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Charter Communications Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,11 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um -15,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,55 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Charter Communications Registered (A) +15,13 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,98 % geändert.

    Charter Communications Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,78 %
    1 Monat -9,55 %
    3 Monate +26,11 %
    1 Jahr -31,92 %
    Stand: 24.04.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

    Es gibt 125 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,91 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Charter Communications Registered (A)

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. AT&T notiert im Minus, mit -1,12 %.

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    Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Charter Communications Registered (A)

    -19,35 %
    -16,27 %
    -11,95 %
    +27,57 %
    -30,56 %
    -31,73 %
    -62,11 %
    -17,46 %
    ISIN:US16119P1084WKN:A2AJX9
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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