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    Lieferkette in Gefahr

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    Hensoldt: China verhängt Exportkontrolle - Stresstest im Anmarsch?

    Chinas zieht die Zügel an und trifft mit Hensoldt, einen Schlüsselplayer der europäischen Verteidigungsindustrie. Die Lieferkette war ohnehin schon angespannt. Bricht sie jetzt zusammen? Die Anleger ziehen sich zurück!

    Für Sie zusammengefasst
    Lieferkette in Gefahr - Hensoldt: China verhängt Exportkontrolle - Stresstest im Anmarsch?
    Foto: DALL-E

    Kurz vor dem Wochenende musste die Aktie von Hensoldt noch ordentlich Federn lassen. China macht Ernst: Sieben EU-Unternehmen, darunter der deutsche Sensorspezialist Hensoldt, stehen seit Freitag auf einer Exportkontrollliste. Für sie gilt: Bestimmte Dual-Use-Güter dürfen aus China nicht mehr geliefert werden. Offiziell begründet Peking den Schritt mit nationaler Sicherheit und verweist auf Waffenverkäufe an Taiwan.

    Dual-Use-Güter sind Waren, Software oder Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Darunter fallen etwa Mikrochips, Drohnentechnologie, Spezialmaterialien wie Seltene Erden oder bestimmte Verschlüsselungssoftware. Im Alltag wirken diese Produkte harmlos – in sicherheitspolitischen Kontexten können sie jedoch entscheidend für Waffensysteme oder militärische Infrastruktur sein.

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    Wenn zivile Technik militärisch wird

    Genau diese Doppelnutzung macht sie politisch sensibel. Staaten wie China regulieren deshalb den Export solcher Güter besonders streng. Für Unternehmen wie Hensoldt kann das zum Problem werden: Fallen wichtige Vorprodukte unter Exportkontrollen, drohen Engpässe in der Lieferkette – selbst dann, wenn das Endprodukt außerhalb Chinas gefertigt wird.

    Hendoldt mauert noch

    Hensoldt erklärte gegenüber Reuters: Man prüfe derzeit die Fakten und werde die Situation "zu gegebener Zeit bewerten". Das ebenfalls betroffene tschechische Unternehmen Excalibur Army gab gegenüber Reuters an, keine Dual-Use-Technologien unmittelbar aus China zu beziehen. Infolgedessen rechnet der Betrieb mit keinen nennenswerten Konsequenzen für den eigenen Geschäftsverlauf. Das wirft die Frage auf, ob Hensoldt es tatsächlich noch nicht beziffern kann oder noch mauert. 

    Das eigentliche Risiko liegt tiefer

    Auf den ersten Blick wirkt die Maßnahme begrenzt. Hensoldt veröffentlicht keine detaillierten China-Importzahlen, und Seltene Erden sind kein dominanter Kostenblock. Doch genau darin liegt das Problem: Die Abhängigkeit ist nicht sichtbar, sondern strukturell.

    Der Konzern benötigt für Radar-, Optronik- und Elektroniksysteme hochspezialisierte Komponenten – von Magneten über Sensoren bis zu optischen Bauteilen. Viele davon basieren auf Seltenen Erden oder kritischen Vorprodukten, bei denen China global eine dominante Rolle spielt. Ersatz ist kurzfristig oft kaum verfügbar.

    Lieferkette noch stärker unter Druck 

    Auf der Pressekonferenz für das abgelaufene Geschäftsjahr zeigte sich der Konzern gelassen. In Bezug auf die Versorgung mit kritischen Rohstoffen gab sich Hensoldt-Finanzvorstand Christian Ladurner gelassen: "Das Thema lässt mich derzeit sehr ruhig schlafen", erklärte er. Diese Zuversicht gründete unter anderem auf den Vorräten an Germanium für Hochleistungsoptiken, mit denen das Unternehmen bis Ende 2028 versorgt ist.

    Parallel dazu bereitet Hensoldt in Oberkochen den Einstieg in die eigene Kristallzucht vor – ein Projekt in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, das bis Ende 2027 die Unabhängigkeit von externen Zukäufen sichern soll.

    Basierend auf diesen Aussagen, ist es etwas verwunderlich, dass Hensoldt keine klare Antwort gegeben hat. Vielleicht könnte es andere Schwierigkeite in der Lieferkette geben. Kleine Stückzahlen, spezialisierte Lieferanten und teils Single-Source-Abhängigkeiten könnten zum Problem werden. Kommt es hier zu Unterbrechungen, trifft das weniger die Kostenstruktur, sondern direkt Produktion und Auslieferung.

    Europa sucht Alternativen

    Der Schritt aus Peking dürfte die Debatte über strategische Abhängigkeiten weiter verschärfen. Die EU ist bei Seltenerdmagneten massiv von China abhängig, gleichzeitig steigen die Verteidigungsausgaben.

    Für Hensoldt bedeutet das: Der Ausbau alternativer Lieferketten und Partnerschaften wird zur strategischen Pflicht. Erste Schritte – etwa bei Schlüsseltechnologien wie Gallium-Nitrid – sind gemacht. Doch der Umbau braucht Zeit.

    Abwarten, ob Hensoldt noch Stellung bezieht

    Die Exportkontrolle aus China ist kein kurzfristiger Schock für die Zahlen von Hensoldt, aber ein klarer Hinweis auf ein strukturelles Risiko. Nicht Umsatz oder Nachfrage sind das Problem, sondern die Frage, ob die nötigen Komponenten rechtzeitig verfügbar sind. Für Anleger rückt damit ein Faktor in den Vordergrund, der lange unterschätzt wurde: geopolitische Verwundbarkeit entlang der Lieferkette.

    Anleger, die noch investiert sind, sollten der Marke von 70 Euro besondere Bedeutung zukommen lassen. Durchbricht der Kurs sie nach unten, dann verschlimmert sich das Chartbild noch weiter. Aber vielleicht gibt Hensoldt ja vorher eine Entwarnung.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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