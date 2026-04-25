Lieferkette in Gefahr
Hensoldt: China verhängt Exportkontrolle - Stresstest im Anmarsch?
Chinas zieht die Zügel an und trifft mit Hensoldt, einen Schlüsselplayer der europäischen Verteidigungsindustrie. Die Lieferkette war ohnehin schon angespannt. Bricht sie jetzt zusammen? Die Anleger ziehen sich zurück!
- China setzt Exportkontrollen gegen Hensoldt
- Abhängige Lieferkette durch Seltene Erden
- Hensoldt baut Vorräte und eigene Kristallzucht auf
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Kurz vor dem Wochenende musste die Aktie von Hensoldt noch ordentlich Federn lassen. China macht Ernst: Sieben EU-Unternehmen, darunter der deutsche Sensorspezialist Hensoldt, stehen seit Freitag auf einer Exportkontrollliste. Für sie gilt: Bestimmte Dual-Use-Güter dürfen aus China nicht mehr geliefert werden. Offiziell begründet Peking den Schritt mit nationaler Sicherheit und verweist auf Waffenverkäufe an Taiwan.
Dual-Use-Güter sind Waren, Software oder Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Darunter fallen etwa Mikrochips, Drohnentechnologie, Spezialmaterialien wie Seltene Erden oder bestimmte Verschlüsselungssoftware. Im Alltag wirken diese Produkte harmlos – in sicherheitspolitischen Kontexten können sie jedoch entscheidend für Waffensysteme oder militärische Infrastruktur sein.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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