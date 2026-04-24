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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Nasdaq setzt Rekordrally dank Intel-Begeisterung fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq-Rally setzt sich dank Tech und KI fort
    • KI-Ergebnisse und Chip-Ausblicke dämpfen Iran-Sorgen
    • Nasdaq 100 über 27.000 dank Intel, S&P 500 schwach
    ROUNDUP/Aktien New York - Nasdaq setzt Rekordrally dank Intel-Begeisterung fort
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse hat sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Chipbranche verdrängten ein Stück weit die Sorgen wegen der Hängepartie im Iran-Krieg. Zudem blieb die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und Teheran bestehen.

    Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg im frühen Freitagshandel um 1,1 Prozent auf 27.086 Punkte. Tags zuvor war er schon erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Zähler gestiegen, bevor dann Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Nun festigte er diese Tausendermarke, was vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel lag.

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    Der Nasdaq-Index hob sich einmal mehr positiv vom breiten US-Aktienmarkt ab. Der breit aufgestellte S&P 500 stieg lediglich um 0,2 Prozent auf 7.125 Punkte. Er wartet nun schon seit einer Woche auf eine weitere Bestmarke. Von einer solchen noch entfernt liegt der Dow Jones Industrial , der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 49.142 Zähler nach.

    Ein wenig Resthoffnung, dass im Iran-Krieg noch eine Lösung möglich ist, brachte die Meldung, dass Irans Außenminister Abbas Araghtschi am Abend zu Gesprächen in Pakistan erwartet wird. Dort soll er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen. Treffen mit US-Vertretern seien nicht geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

    Das große Thema des Tages ist der Prozessorhersteller Intel , der die Anleger begeistert. Er reihte sich bei den US-Chipwerten ein, die nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken massive Kursgewinne verbuchten. All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, würden eines Besseren belehrt, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.

    Am Vortag war schon Texas Instruments für seine Zahlen gefeiert worden und dies war bei Intel nun noch überschwänglicher der Fall. Die Titel sprangen im frühen Handel um bis zu 27 Prozent nach oben. Nach 26 Jahren erreichten sie wieder ein Rekordhoch. Auch andere Branchenwerte profitierten davon, dass die Intel-Aktien zuletzt noch 22 Prozent höher gehandelt: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten Qualcomm und AMD und die Titel des Chipdesigners ARM um bis zu 14 Prozent zu.

    Unter den Standardwerten im Dow ging es zäher zu. Aber auch dort konnte mit Procter & Gamble ein Unternehmen mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal überzeugen. Die Titel des Konsumgüterkonzerns hatten im Dow mit plus drei Prozent die Spitzenposition noch vor den dort enthaltenen Tech-Werten wie Amazon , Salesforce , Nvidia oder Microsoft inne.

    Es gab am breiten Markt aber auch Unternehmen mit Zahlen, die enttäuschten. Allen voran galt dies für den Kabelnetzbetreiber Charter Communications , der im ersten Quartal von einem rückläufigen Umsatz berichtete. Nach gutem Lauf rutschten seine Aktien um fast 19 Prozent ab. Sie belasteten damit auch die Titel des Konkurrenten Comcast , der am Vortag noch von Zahlen, die über den Erwartungen gelegen hatten, beflügelt worden war./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,82 % und einem Kurs von 294,8 auf Tradegate (24. April 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +96,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 352,78 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Intel Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -48,62 %/+18,47 % bedeutet.




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