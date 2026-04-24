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    AKTIE IM FOKUS

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    Intel versetzt Anleger in Feierlaune mit Zahlen und Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel-Aktien sprangen im frühen Handel stark nach oben
    • Rekordhoch bei über 85 US-Dollar nach 26 Jahren
    • Quartalsumsatz stieg um sieben Prozent auf 13,6 Mrd
    AKTIE IM FOKUS - Intel versetzt Anleger in Feierlaune mit Zahlen und Ausblick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Prozessorhersteller Intel begeistert am Freitag die Anleger. Er reihte sich bei den US-Chipwerten ein, die nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken massive Kursgewinne verbuchten. Am Vortag waren Aktien von Texas Instruments bei Anlegern gefragt, kurz vor dem Wochenende folgte Intel als Profiteur des KI-Booms.

    Intel-Aktien sprangen im frühen Handel um bis zu 27 Prozent nach oben. Sie erreichten zeitweise bei über 85 US-Dollar ein Rekordhoch - nach 26 Jahren. Die alte Bestmarke stammte noch aus der Dotcom-Ära. Auch andere Branchenwerte profitierten davon: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten Qualcomm und AMD sowie die Titel des Chipdesigners ARM im prozentual zweistelligen Bereich zu.

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    Von den Anlegern wurde es gefeiert, dass Intel dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus die Erwartungen deutlich getoppt hat. Im vergangenen Quartal habe man sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch habe Intel Preissteigerungen durchsetzen können.

    Der Quartalsumsatz von Intel stieg im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Für das aktuell laufende, zweite Quartal rechnet der Konzern mit einer weiteren Steigerung in den Bereich von 13,8 bis 14,8 Milliarden Dollar. Diese Spanne liegt deutlich über dem Analystenschnitt, der bei rund 13,1 Milliarden gelegen hatte.

    Experten zogen denn auch ein sehr positives Fazit. "Die Fundamentallage wendet sich zum Besseren", schrieb Tom O'Malley von Barclays Bank in einem ersten Kommentar. Er zeigte sich überrascht vom deutlichen Umsatzanstieg und der Gewinnmarge, da er für das erste Quartal eigentlich mit einem knappen Angebot gerechnet habe.

    Der Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) lasse andere Probleme des Unternehmens verblassen, sagte Blayne Curtis von Jefferies. All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, würden angesichts der starken Berichte aus der Chipbranche nun wohl eines Besseren belehrt, sagte zudem ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.

    Die Intel-Aktien setzten am Freitag ihre jüngste Rally mit viel neuem Schwung fort, seit Ende März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Noch vor einem Jahr sahen Anleger den Konzern tief in der Krise, als der Kurs sein tiefstes Niveau seit 2010 erreicht hatte. Im September setzte der erste richtige Erholungsschwung ein, bevor die Rally dann in den vergangenen Wochen so richtig in die Gänge kam./tih/jkr/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,48 % und einem Kurs von 291,3 auf Tradegate (24. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +96,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 352,78 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Intel Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -48,67 %/+18,35 % bedeutet.




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