BARCLAYS stuft INTEL CORP auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 45 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. "Die Fundamentallage wendet sich zum Besseren", schrieb Tom O'Malley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er zeigte sich überrascht vom deutlichen Umsatzanstieg und der Gewinnmarge, da er für das erste Quartal eigentlich mit einem knappen Angebot gerechnet habe. Die Produktion sei auf allen Ebenen verbessert worden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,81 % und einem Kurs von 70,16EUR auf Tradegate (24. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom O'Malley

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 45

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 $ , was einem Rückgang von -20,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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