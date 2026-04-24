BARCLAYS stuft INTEL CORP auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 45 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. "Die Fundamentallage wendet sich zum Besseren", schrieb Tom O'Malley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er zeigte sich überrascht vom deutlichen Umsatzanstieg und der Gewinnmarge, da er für das erste Quartal eigentlich mit einem knappen Angebot gerechnet habe. Die Produktion sei auf allen Ebenen verbessert worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,81 % und einem Kurs von 70,16EUR auf Tradegate (24. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom O'Malley
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 45
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom O'Malley
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
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