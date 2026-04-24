Onco-Innovations stärkt Skalierung und Qualitätskontrolle
Onco setzt auf präzise Polymeranalytik, um seinen neuartigen PNKP‑Inhibitor ONC010 sicher vom Labor in die klinischen Studien zu führen.
Foto: adobe.stock.com
- Onco hat eine analytische RI‑GPC‑Methode zur Messung und Kontrolle eines Schlüsselpolymers seiner PNKP‑Inhibitor‑Technologie entwickelt, um Formulierungsentwicklung, Skalierung und klinische Herstellung (IND‑Vorbereitung) zu unterstützen.
- Das Polymer bildet das nanopartikel‑/mizellenbasierte Abgabesystem für den führenden PNKP‑Inhibitor ONC010 und soll tumorspezifische Wirkstofffreisetzung sowie Verweildauer im Blut verbessern.
- RI‑GPC (Brechungsindexdetektion + Gelpermeationschromatographie) charakterisiert Molekulargewicht, Molekulargewichtsverteilung und Polydispersität – Parameter, die Reproduzierbarkeit, Verhalten im Körper und Skalierbarkeit beeinflussen.
- Die analytische Kontrolle soll die Reproduzierbarkeit der Formulierung erhöhen, Herstellungsrisiken reduzieren und das CMC‑Paket für behördliche Prüfung und klinische Fertigung stärken.
- Onco bereitet IND‑vorbereitende Studien und eine Phase‑1‑Planung vor, führt GLP‑Studien durch, bindet Forschungspartner ein und expandiert nach Australien (Onco‑Innovations AU) mit Kooperation zu RDI Partners.
- Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingmitteilung (Verbreiter: MCS Market Communication Service GmbH) mit ausgewiesenen Interessenkonflikten und umfassenden Risikohinweisen (Early‑Stage/MicroCap, Verwässerungs‑ und Totalverlust‑Risiko) und stellt keine Anlageberatung dar.
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