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    Sibanye-Stillwater reicht seinen Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F ein

    Sibanye-Stillwater reicht seinen Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Johannesburg, 24. April 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Formular 20-F) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht hat. Das Dokument ist auf der Website von Sibanye-Stillwater unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual abrufbar.

     

    Aktionäre von Sibanye-Stillwater und Inhaber von American Depositary Shares können zudem gedruckte Exemplare des Formulars 20-F, das den geprüften Konzernabschluss enthält, per E-Mail bei der Unternehmenssekretärin, Lerato Matlosa, unterLerato.Matlosa@sibanyestillwater.com anfordern.

     

    Über Sibanye-Stillwater

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Die Gruppe hat sich zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail:ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com 

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater 

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater      

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos 

    X: https://twitter.com/SIBSTILL 

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    Sibanye Stillwater Limited

    Gegründet in der Republik Südafrika, Registrierungsnummer 2014/243852/06

    Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701

    Emittentencode: SSW

    („Sibanye-Stillwater“, „das Unternehmen“ und/oder „die Gruppe“)

     

    Eingetragene Anschrift:

    Constantia Office Park

    Bridgeview House • Gebäude 11 • Erdgeschoss Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park • 1709

     

    Postanschrift:

    Private Bag X5 • Westonaria • 1780

     

    Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,70EUR auf Tradegate (24. April 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.



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