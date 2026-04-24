ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Adidas auf 245 Euro - 'Outperform'
- Bernstein senkt Adidas Kursziel von 255 auf 245
- Einstufung bleibt auf Outperform trotz Zielsenkung
- Starke WM und Umsatzsteigerung könnten Anleger locken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 255 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Mit Beginn des zweiten Quartals und der Fußball-WM im Sommer hätten Nike und Adidas ihre Produktinnovationen und Marketingaktivitäten deutlich verstärkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktien beider Sportartikelhersteller seit Jahresbeginn gefallen und die Stimmung gedämpft sei, könnten eine starke WM-Performance und ein Umsatzanstieg sowie eine gesteigerte Markenbekanntheit das Interesse der Anleger wecken und zu einer Neubewertung in den nächsten Monaten führen./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:01 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 136,8 auf Tradegate (24. April 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,91 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,63 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +16,92 %/+86,34 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 245 Euro
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400 Mio. Zoll- und Währungsbelastung sind nicht ohne. Aber Insider kaufen, Aktienrückkauf läuft, Analysten fast einstimmig bullish. Markt scheint das zu vergessen.
Gemäß Citi hat die Aktie ein enormes Potenzial, erkenne ebenfalls inzwischen eine Unterbewertung, das Papier hat sich fast halbiert, obwohl man weiterhin solide Umsätze und Gewinne erzielt, auch wenn die Margen etwas sinken, der Sektor ist allgemein seit Monaten wenig gefragt.
Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu BILD: „Der Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots war sehr erfolgreich. Die Nachfrage in den ersten Tagen war sogar höher als beim EM-Auswärtstrikot 2024. Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“