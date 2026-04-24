Bernstein senkt Ziel für Adidas auf 245 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 136,8 auf Tradegate (24. April 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,91 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,63 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +16,92 %/+86,34 % bedeutet.