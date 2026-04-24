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    Hannover Messe schließt mit Besucherminus

    Für Sie zusammengefasst
    • Besucherrückgang auf rund 110000 Besucher
    • Rund 3000 Aussteller statt 4000 im Vorjahr
    • Ab 2027 vier Tage Messe Partnerland Spanien
    Hannover Messe schließt mit Besucherminus
    Foto: Siarhei - 356130783

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hannover Messe geht mit einem deutlichen Besucherrückgang zu Ende. An den fünf Messetagen seien rund 110.000 Besucher auf das Messegelände gekommen, teilte die Deutschen Messe AG am letzten Ausstellungstag mit. Das waren 13.000 weniger als vor einem Jahr.

    Ab kommenden Jahr wird die Industrieschau von bisher fünf auf vier Tage verkürzt. 2027 findet sie vom 5. bis 8. April statt. Sie endet dann bereits am Donnerstag. Partnerland ist dann Spanien.

    Warnstreiks erschweren Anreise

    Den Besucherrückgang in diesem Jahr begründete die Messe teilweise mit Warnstreiks im Flug- und öffentlichen Nahverkehr, die die Anreise deutlich erschwert hätten. In Hannover waren an den ersten beiden Messetagen Busse und Stadtbahnen bestreikt worden. Rund 40 Prozent der Gäste seien aus dem Ausland angereist. Zu den wichtigsten Herkunftsländern zählten demnach China, Brasilien, die USA, Japan sowie Südkorea.

    Vor einem Jahr hatte die Messe für 2025 noch 127.000 Besucher gemeldet. Die damals nur geschätzte Zahl habe sich als zu hoch erwiesen, hieß es. Sie wurde auf 123.000 nach unten korrigiert.

    Weniger Aussteller als 2025

    Rund 3.000 Aussteller aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft hatten seit Montag ihre Neuheiten gezeigt. Auch das waren weniger als vor einem Jahr: 2025 waren es noch 4.000 gewesen. Hauptthemen waren der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Produktion, Automatisierung und Robotik. Erstmals mit einem eigenen Themenschwerpunkt vertreten war der Bereich Rüstung.

    "Die Hannover Messe war in diesem Jahr Technologieschau und Impulsgeber zugleich", sagte Messe-Chef Jochen Köckler. "Die Unternehmen haben gezeigt, dass Deutschland und Europa über die notwendigen Werkzeuge verfügen, um wettbewerbsfähig zu bleiben."/fj/DP/nas






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