HYTN Innovations: Peptid-Sparte wird ausgegliedert – Kurskatalysator?
HYTN stellt sein Peptidgeschäft neu auf: Mit der Ausgliederung in SpinCo entsteht ein fokussiertes Unternehmen, das BPC‑157 gezielt zur Marktreife führen soll.
Foto: adobe.stock.com
- Das Board von HYTN hat die Ausgliederung des Peptidarzneimmittlungs-Geschäfts in ein neues Unternehmen („SpinCo“) genehmigt; SpinCo strebt eine Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) an (vorbehaltlich Genehmigungen und Marktbedingungen).
- SpinCo fokussiert sich auf die präklinische Entwicklung eines subkutan injizierbaren BPC‑157-Arzneimittelkandidaten für refraktäre Banderkrankungen.
- Übertragen werden die GMP‑konformen Vermögenswerte, Betriebssysteme, der regulatorische Rahmen, Entwicklungsknow‑how, Dokumentation, klinische Unterstützungsprozesse und Infrastruktur des Peptidprogramms.
- HYTN hat einen kanadischen GMP‑zertifizierten Auftragshersteller für sterile BPC‑157‑Chargen ausgewählt und eine zugelassene Plattform für dosiskontrollierte subkutane Verabreichung; das Programm ist für CTA‑ und SAP‑Weg sowie nach Health Canada, EMA und FDA ausgerichtet.
- HYTN‑Aktionäre sollen im Rahmen der Ausgliederung SpinCo‑Aktien erhalten; HYTN könnte zusätzliche SpinCo‑Aktien als Gegenleistung behalten. Parallel plant SpinCo eine Privatplatzierung von bis zu 1 Mio. C$ zur Finanzierung der weiteren Entwicklung und als Working Capital.
- Nach Abschluss wird SpinCo ein eigenes Management/Board haben: Fabian Monaco wird voraussichtlich CEO, Jason Broome Chief Science Officer, und das Board zunächst Elliot McKerr umfassen; Ziel ist ein fokussiertes Wachstum getrennt von HYTNs Kernprioritäten.
Der Kurs von HYTN Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im
Minus.
-0,32 %
+2,61 %
+5,70 %
-13,46 %
+1.470,00 %
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