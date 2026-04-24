Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -5,90 %
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 1
Performance 1M: -4,22 %
Performance 1M: -4,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zu Rheinmetall ist das Sentiment gemischt. Fundamentale Aussichten bleiben robust (Aufträge, Umsatzziel 14–15 Mrd €, Exportanteil ca. 65%). Technisch bestehen Zweifel; Unterstützung bei ca. 1.320–1.350 €, Käufe um 1.340 € werden diskutiert. Die 14-Tage-Entwicklung ist volatil. Drohnen-/Schwarmtechnologie erhöht Langzeitoptimismus; geopolitische Risiken und Margen-Druck bleiben kritisch.
Bayer
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 2
Performance 1M: +5,25 %
Performance 1M: +5,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich neutral bis leicht bullisch: Kurs ca. 39,7–41 €, Boden bei 39,73 €. Rechtsstreitigkeiten belasten; Vorstand: keine Kapitalerhöhung geplant. Dividende 0,11 €. HV virtuell. MSCI-AA-Rating; Goldman-Ziel 55 €. 14-Tage-Entwicklung: seitwärts rund 40 €. Sentiment: Risiken durch Rechtsstreitigkeiten bleiben, Chart-Potenzial vorhanden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 3
Performance 1M: -7,70 %
Performance 1M: -7,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes MTU-Sentiment. Kurzfristig belasten Iran-Konflikt und Ölpreis den Aftermarket; UBS senkte MTU auf Sell. Der Kurs schwankt deutlich (Support ca. 300 €, zeitweise 350 €, zuletzt ca. 310 €). Einige Anleger kauften bei 328 €, andere warten auf Bestätigung des 300er Bodens. Langfristig bleibt Skepsis, doch das Wartungsgeschäft gilt als stabil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
E.ON
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +2,33 %
Performance 1M: +2,33 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 5
Performance 1M: +42,99 %
Performance 1M: +42,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung zu Infineon ist überwiegend positiv; Kursrallye mit neuen Hochs seit April, zuletzt rund +37% in Wochen. Fundamentale Bewertung: Trailing KGV ca. 50–65, Forward-KGV 2027/28 ca. 15–18, PEG ~1.0–1.3. Analysten: Buy/Overweight, Kursziel ca. 50–53 €. Kurzfristig 5–10% Upside; mittelfristig leicht unterbewertet, langfristig solide Wachstumsstory. Risiken: Zyklus, Kapitalexpansion, Konkurrenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 6
Performance 1M: +8,52 %
Performance 1M: +8,52 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 7
Performance 1M: -4,24 %
Performance 1M: -4,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
wallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes Sentiment zu Siemens Healthineers: Kurzfristig Unsicherheit durch die Aktien-Verteilung, doch institutionelle Käufer könnten Positionen stärken und eine Erholung anschieben. Langfristig bleibt die Diagnostics-Sparte Unsicherheitsfaktor; Turnaround oder Verkauf wird diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 53,68%
|PUT: 46,32%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 7,37 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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