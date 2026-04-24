Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich neutral bis leicht bullisch: Kurs ca. 39,7–41 €, Boden bei 39,73 €. Rechtsstreitigkeiten belasten; Vorstand: keine Kapitalerhöhung geplant. Dividende 0,11 €. HV virtuell. MSCI-AA-Rating; Goldman-Ziel 55 €. 14-Tage-Entwicklung: seitwärts rund 40 €. Sentiment: Risiken durch Rechtsstreitigkeiten bleiben, Chart-Potenzial vorhanden.