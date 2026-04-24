Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
HENSOLDT
Tagesperformance: -7,55 %
Platz 1
Performance 1M: +7,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT: Technisch deutet ein geschlossener Gap auf kurze Erholung, der 14-Tage-Verlauf war belastet (durch EQS-Meldungen über meldepflichtige Anteilsänderungen und Leerverkäufer-Aktivität). Fundamentale Impulse: China-Exportliste trifft Hensoldt potenziell, doch hohe Nachfrage spricht für Zukunftspotenzial. Insgesamt vorsichtig bis optimistisch, mit erhöhter Volatilität.
Evotec
Tagesperformance: -5,07 %
Platz 2
Performance 1M: +33,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
wallstreetONLINE-Forum: überwiegend bearish. Viele Beiträge rechnen mit weiteren Verlusten; Deutsche Bank Ziel 4,50 Euro wird diskutiert. Skepsis gegenüber dem CEO und dem Q1-Ausblick; CFO-Wechsel Hitchin→Hinshelwood wird thematisiert. Kurzfristig vereinzelt Aufwärtsbewegungen an Tradegate/ADRs, doch langfristig Abwärtsdruck. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil/abwärts; genaue Prozentangabe fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 3
Performance 1M: +36,55 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 4
Performance 1M: +15,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
WallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend positives Anleger-Sentiment zu ATOSS Software. Fundamentale Daten: 1Q26 Umsatz +11% auf 51,4 Mio €, Cloud/Subs +27%, EBIT-Marge 35% (Vj 34%). Jahresziel 2026: Umsatz ~215 Mio €, EBIT-Marge ≥34%. Ein Posting bezeichnet ATOSS als Bull; Dividende im Mai wird erwartet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist aus den Posts nicht belegbar. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
CANCOM SE
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 5
Performance 1M: +20,12 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 6
Performance 1M: +2,26 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 7
Performance 1M: -4,78 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 8
Performance 1M: +43,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Aixtron gemischt: Positiv wirkt, dass der Kurs ein ambitioniertes Niveau halten könnte, gestützt durch TI-Umsatzprognosen. Gewinnmitnahmen um 44 €; Diskussionen über Korrektur. Aixtron bleibt als stabiler Opto-Lieferant relevant. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Daten nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 9
Performance 1M: +42,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung zu Infineon ist überwiegend positiv; Kursrallye mit neuen Hochs seit April, zuletzt rund +37% in Wochen. Fundamentale Bewertung: Trailing KGV ca. 50–65, Forward-KGV 2027/28 ca. 15–18, PEG ~1.0–1.3. Analysten: Buy/Overweight, Kursziel ca. 50–53 €. Kurzfristig 5–10% Upside; mittelfristig leicht unterbewertet, langfristig solide Wachstumsstory. Risiken: Zyklus, Kapitalexpansion, Konkurrenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 10
Performance 1M: -3,17 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 11
Performance 1M: -4,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Rebound heute; erste Position aufgebaut. UBS-Empfehlung wird als nicht nachvollziehbar gesehen; Kurs +20% seit Bekanntgabe. Technische Unterstützung bei 55€ hielt. Fundament: Nemetschek übernimmt HCSS-Schulden (450 Mio.€); neue Build & Construct-Tochter; Thoma Bravo 28%; Umsatz 72/28; potenziertes Wachstum durch Kundenzugang. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 12
Performance 1M: +31,68 %
