Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -6,25 %
Tagesperformance: -6,25 %
Platz 1
Performance 1M: -10,36 %
Performance 1M: -10,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zu Rheinmetall ist das Sentiment gemischt. Fundamentale Aussichten bleiben robust (Aufträge, Umsatzziel 14–15 Mrd €, Exportanteil ca. 65%). Technisch bestehen Zweifel; Unterstützung bei ca. 1.320–1.350 €, Käufe um 1.340 € werden diskutiert. Die 14-Tage-Entwicklung ist volatil. Drohnen-/Schwarmtechnologie erhöht Langzeitoptimismus; geopolitische Risiken und Margen-Druck bleiben kritisch.
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 2
Performance 1M: +14,65 %
Performance 1M: +14,65 %
Bayer
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 3
Performance 1M: +5,25 %
Performance 1M: +5,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich neutral bis leicht bullisch: Kurs ca. 39,7–41 €, Boden bei 39,73 €. Rechtsstreitigkeiten belasten; Vorstand: keine Kapitalerhöhung geplant. Dividende 0,11 €. HV virtuell. MSCI-AA-Rating; Goldman-Ziel 55 €. 14-Tage-Entwicklung: seitwärts rund 40 €. Sentiment: Risiken durch Rechtsstreitigkeiten bleiben, Chart-Potenzial vorhanden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 4
Performance 1M: +42,99 %
Performance 1M: +42,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung zu Infineon ist überwiegend positiv; Kursrallye mit neuen Hochs seit April, zuletzt rund +37% in Wochen. Fundamentale Bewertung: Trailing KGV ca. 50–65, Forward-KGV 2027/28 ca. 15–18, PEG ~1.0–1.3. Analysten: Buy/Overweight, Kursziel ca. 50–53 €. Kurzfristig 5–10% Upside; mittelfristig leicht unterbewertet, langfristig solide Wachstumsstory. Risiken: Zyklus, Kapitalexpansion, Konkurrenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -5,18 %
Performance 1M: -5,18 %
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