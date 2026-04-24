Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 24.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.04.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +10,80 %
Tagesperformance: +10,80 %
Platz 1
Performance 1M: +91,76 %
Performance 1M: +91,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes bis leicht positives Sentiment zu AT&S. Fundamentale Impulse: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 100 EUR (Kauf); weitere Nutzer nennen 135 EUR (Strong Buy). Substrate-Entwicklung für KI/HPC/Photonik wird positiv gesehen. Gewinnmitnahmen um 40–55 EUR diskutiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch genannt. Insgesamt leicht positiv, vorsichtig.
Oesterreichische Post
Tagesperformance: -6,44 %
Tagesperformance: -6,44 %
Platz 2
Performance 1M: +1,72 %
Performance 1M: +1,72 %
PORR
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 3
Performance 1M: +14,56 %
Performance 1M: +14,56 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 4
Performance 1M: +15,11 %
Performance 1M: +15,11 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 5
Performance 1M: +12,32 %
Performance 1M: +12,32 %
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