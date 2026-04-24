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    Überlegung

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    Künftig mehr europäische Raketen ins All?

    Für Sie zusammengefasst
    • ArianeGroup prüft höhere Startzahlen für Ariane
    • Ariane 6 sichert Europas Unabhängigkeit im All
    • Oberstufe in Bremen und Vinci in Lampoldshausen
    Überlegung - Künftig mehr europäische Raketen ins All?
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Konzern ArianeGroup erwägt, künftig mehr europäische Trägerraketen ins All zu schicken. "Es gibt schon Diskussionen und Überlegungen, was der nächste Schritt wäre", sagte Pierre Godart, Geschäftsführer der ArianeGroup in Deutschland, bei einem Besuch des Bremer Werks. Noch stünden jedoch keine konkreten Zahlen oder Zeitangaben fest.

    Die Rakete Ariane 6 ist entscheidend für Europas Unabhängigkeit im All, denn mit ihr kann Europa eigenständig größere Satelliten in den Weltraum bringen.

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    Wie geht es mit den Raketen weiter?

    Dieses Jahr sollen sieben bis acht Trägerraketen starten. Damit hat der Konzern sein aktuelles Ziel von rund zehn Starts pro Jahr fast erreicht, 2027 könnte es nach eigenen Angaben so weit sein.

    Wie es danach weitergeht, wird aktuell mit den rund 600 beteiligten Unternehmen und Zuliefern abgestimmt. "Wir diskutieren: Können wir das steigern? Ist das nachhaltig?", sagte Godart. Wenn mehr Raketen gebaut werden sollen, müsste das für die komplette Lieferkette dauerhaft stemmbar sein. "Denn es nützt nichts zu sagen: Ich mache ein Jahr lang 15 oder 20, und dann geht es wieder zurück auf neun."

    Wann die nächste Trägerrakete startet

    Die nächste Trägerrakete Ariane 6 soll am Dienstag ins All fliegen. Sie wird vormittags am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana starten - erneut mit 32 Satelliten für den Internetriesen Amazon an Bord.

    Geplant sind 18 solcher Starts, wie beide Konzerne mitteilten. Der erste Flug Anfang Februar verlief demnach reibungslos. Die europäische Trägerrakete flog dabei erstmals in ihrer stärksten Version mit vier Feststoff-Boostern ins All.

    Wo die Rakete gebaut wird

    Die Ariane 6 befördert Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All. Je nach Mission kann die Rakete mit zwei oder mit vier Boostern ausgestattet werden. Mehr Booster bedeuten mehr Schub, was für den Start schwererer Lasten oder das Erreichen höherer Umlaufbahnen notwendig ist.

    Am Bau der Ariane 6 sind gut ein Dutzend Länder aus ganz Europa beteiligt. Die Oberstufe wird in Bremen montiert, die Tanks der Oberstufe und Teile des Triebwerks kommen aus Augsburg beziehungsweise Ottobrunn bei München. Im baden-württembergischen Lampoldshausen bei Heilbronn wird das Vinci-Triebwerk getestet./miu/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 222,0 auf Tradegate (24. April 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +5,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,40USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +19,29 %/+36,84 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons geplante Globalstar-Übernahme und deren Bedeutung im Wettbewerb zu Starlink, die Kursreaktion (Aktie ~211 €, Monatsplus ≈15%, Nähe zum 52‑Wochen‑Hoch), starke AWS-/KI‑Trends und Graviton‑Chips als Fundamentalfaktor, Analysten‑Kursziele (z.B. KeyBanc 325$, Truist 285$), hohe Investitionen (~200 Mrd. $), KGV ≈32 und Debatten zu Langfristpotenzial vs. Margendruck.

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