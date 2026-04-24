Verbio Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 24.04.2026

Die Verbio Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,03 % auf 38,68€. Damit verliert die Aktie -2,05 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,76 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Verbio Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +60,31 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +3,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +94,13 %.

Während Verbio deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,48 %. Damit gehört Verbio heute zu den auffälligeren Werten.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,69 % 1 Monat +15,80 % 3 Monate +60,31 % 1 Jahr +327,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 24.04.2026, 17:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio: Kursentwicklung wird von steigenden THG-Quotenpreisen und RED III/EnWG-Signalen getrieben. Die Diskussion bewertet fundamentale Impulse wie mögliche Gewinnprognoseanhebungen, sowie die Umsetzung der Ausbaupläne und Kostentests als Schlüssel für Langfrist-Performance. Technisch/Chart wird Aufwind gesehen; Investitions-/Finanzierungsfragen (Kredit, Depot-Aufstockung) werden diskutiert. Regulierung könnte THG-Markt weiter treiben oder bremsen.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd.EUR € wert.

Germany’s latest RED III reforms reset the rules for biofuels, tightening GHG targets, closing loopholes, and aiming to rebuild trust in a cleaner, more resilient energy system.

EQS-Media / 24.04.2026 / 12:29 CET/CEST RED III decision: strong market incentives for cost-efficient achievement of climate targets and secure energy supply The German Bundestag has adopted the implementation of the revised Renewable Energy …

EQS-Media / 24.04.2026 / 12:29 CET/CEST RED III-Beschluss: starke Marktanreize für kosteneffiziente Erreichung der Klimaziele und sichere Energieversorgung Der Deutsche Bundestag hat die Umsetzung der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.