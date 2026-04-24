KONJUNKTUR vom 24.04.2026 - 17.00 Uhr

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April wegen des Iran-Kriegs weiter deutlich verschlechtert und den tiefsten Stand seit der Corona-Krise erreicht. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,9 Punkte auf 84,4 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Freitag in München mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Analysten hatten zwar einen erneuten Dämpfer erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem leichten Rückgang auf 85,7 Punkte ausgegangen. Nach dem zweiten Rückschlag in Folge sehen Ökonomen die konjunkturelle Erholung in Deutschland bedroht.

MICHIGAN - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im April auf ein Rekordtief gefallen. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 3,5 Punkte auf 49,8 Zähler. Damit wurde eine erste Erhebung in Höhe von 47,6 Punkte etwas deutlicher nach oben korrigiert als von Volkswirten im Schnitt erwartet.

ROUNDUP: Diplomatisches Ringen und Drohungen im Iran-Krieg dauern an

WASHINGTON/TEHERAN - Im Iran-Krieg dauern die diplomatischen Bemühungen an, um eine friedliche Lösung des Konflikts am Verhandlungstisch zu erreichen. Irans Außenminister Abbas Araghtschi wird am Abend zu Gesprächen in Pakistan erwartet. Dort soll er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen.

ROUNDUP: Irans Außenminister reist nach Pakistan



ISLAMABAD - Irans Außenminister Abbas Araghtschi wird am Abend zu Gesprächen in Pakistan erwartet. Dort soll er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen. Treffen mit US-Vertretern seien nicht geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

Hegseth nennt Beratungen in Europa über Marineeinsatz 'dumm'

WASHINGTON - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die europäischen Beratungen über einen Marineeinsatz zur Absicherung der Straße von Hormus als "dumm" bezeichnet. "Das sind noch keine ernsthaften Bemühungen", sagte er auf einer Pressekonferenz über die Gespräche von vergangener Woche.

Trump: Atomwaffeneinsatz ist tabu - auch für die USA



WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz von Atomwaffen im laufenden Krieg mit dem Iran aus und hält ihn auch ganz generell für unzulässig - egal durch welches Land. Bei einem Auftritt im Weißen Haus entgegnete er auf eine entsprechende Reporterfrage: "Nein, ich würde sie nicht einsetzen. Eine Atomwaffe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dürfen."

GESAMT-ROUNDUP: Zweimonatiger Tankrabatt soll Spritpreis senken

BERLIN - Ein Tankrabatt soll ab Anfang Mai für zwei Monate die Autofahrer und Unternehmen in Deutschland von den hohen Spritpreisen entlasten. Die Steuern auf Diesel und Benzin werden bis Ende Juni um rund 17 Cent pro Liter gesenkt. Der Bundestag stimmte der Senkung der Energiesteuersätze zu. Auch der Bundesrat gab in einer Sondersitzung grünes Licht.

Bundestag ebnet Weg für Entlastungsprämie an Beschäftigte

BERLIN - Der Bundestag ebnet den Weg für eine steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro an Beschäftigte. Das Parlament beschloss mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition eine Änderung des Einkommensteuergesetzes. Der Bundesrat muss noch zustimmen, geplant ist das am 8. Mai.

Inflation in Japan steigt stärker als erwartet



TOKIO - In Japan hat sich die Inflation im März nach dem Rückgang in den Monaten zuvor wieder verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,8 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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