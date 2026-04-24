Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.720,23USD pro Feinunze und notiert damit +0,57 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,74USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,41 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,22USD und verzeichnet ein Minus von -0,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,61USD und verzeichnet ein Minus von -1,40 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.508,50USD
|+0,87 %
|Platin
|2.022,00USD
|-0,71 %
|Kupfer London Rolling
|13.290,42USD
|+0,28 %
|Aluminium
|3.632,81PKT
|-0,46 %
|Erdgas
|2,669USD
|-2,40 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -2,40 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.04.26, 17:29 Uhr.