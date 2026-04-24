Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.720,23USD pro Feinunze und notiert damit +0,57 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,74USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,41 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,22USD und verzeichnet ein Minus von -0,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,61USD und verzeichnet ein Minus von -1,40 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.508,50 USD +0,87 % Platin 2.022,00 USD -0,71 % Kupfer London Rolling 13.290,42 USD +0,28 % Aluminium 3.632,81 PKT -0,46 % Erdgas 2,669 USD -2,40 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,40 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.04.26, 17:29 Uhr.