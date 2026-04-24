DZ BANK stuft ENI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Ölkonzern seine Jahresziele und das Volumen für Aktienrückkäufe erhöht./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 22,99EUR auf Tradegate (24. April 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

