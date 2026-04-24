Termine am 27. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. April

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Eröffnung Amazon Mikromobilitätszentrum mit Verkehrssenatorin Ute Bonde Von diesem Standort liefern Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenrädern an Amazon Kundinnen und Kunden aus.

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg °



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