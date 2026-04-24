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    US-Anleihen zeigen sich nach jüngsten Verlusten stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen stabilisieren sich am Freitag
    • T-Note-Future erhöhte sich 0,11% auf 111,17 Punkte
    • Rendite fiel auf 4,32% Konsumklima sank auf Rekordtief
    US-Anleihen zeigen sich nach jüngsten Verlusten stabil
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursrückgängen haben sich US-Staatsanleihen am Freitag stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,11 Prozent auf 111,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,32 Prozent.

    Die Verunsicherung von Anlegern über mögliche wirtschaftliche Folgen der Sperrung der Straße von Hormus trübt aktuell die Stimmung an den Finanzmärkten. Der jüngste Renditeanstieg reflektierte dabei die Sorgen der Anleger, dass die hohen Ölpreise sich dauerhaft im allgemeinen Preisniveau niederschlagen und so die Inflation anheizen.

    Konjunkturdaten bewegten vor diesem Hintergrund kaum. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel im April auf ein Rekordtief. Der Iran-Krieg scheine die Stimmung der Verbraucher vor allem durch Preisschocks bei Benzin und möglicherweise auch bei anderen Gütern zu beeinflussen, kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten./la/he





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