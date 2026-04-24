Der Börsen-Tag
Tech-Rally treibt DAX & Wall Street – Mittelstandswerte geraten unter Druck
Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Nebenwerte unter Druck geraten – ein Handelstag voller Gegensätze in Deutschland und den USA.
Foto: Philipp Schulze - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt und zeigen ein gemischtes Bild an den Märkten. In Deutschland kann der Leitindex DAX zulegen. Er notiert aktuell bei 24.180,72 Punkten und liegt damit 0,41 Prozent im Plus. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 1,04 Prozent auf 30.395,58 Punkte. Auch der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gibt nach und steht 0,49 Prozent tiefer bei 17.723,18 Punkten. Technologiewerte zeigen sich dagegen robust: Der TecDAX steigt um 1,41 Prozent auf 3.677,61 Punkte und ist damit der stärkste der großen deutschen Indizes. An der Wall Street ergibt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der Dow Jones, der vor allem Standardwerte umfasst, notiert leicht im Minus und verliert 0,19 Prozent auf 49.229,61 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 kann dagegen zulegen und steigt um 0,64 Prozent auf 7.155,50 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit: Während in Deutschland vor allem Technologiewerte gefragt sind und Standardwerte im DAX moderat zulegen, geraten die Nebenwerte im MDAX und SDAX unter Druck. In den USA schwächelt der Dow Jones, während der S&P 500 von einer breiteren Nachfrage profitiert.
DAXSAP sticht mit plus 5,67% als klarer Gewinner hervor, gefolgt von Infineon (+2,97%) und Zalando (+1,66%). Dem stehen deutliche Verluste bei Scout24 (-3,23%), E.ON (-3,87%) und Rheinmetall (-6,45%) gegenüber. Spitzenreiter SAP übertrifft den schwächsten Titel Rheinmetall um 12,12 Prozentpunkte – Zeichen einer klaren Spreizung zwischen Tech-/Softwarewerten und schweren Branchen wie Energie und Rüstung.
MDAXIm MDAX liegen United Internet (+2,66%), AIXTRON (+2,24%) und Sartorius Vz. (+1,95%) vorne, während HENSOLDT (-6,99%), flatexDEGIRO (-9,06%) und Jungheinrich (-14,83%) deutlich nachgeben. Die Bandbreite ist groß: Vom stärksten MDAX-Titel bis zum schwächsten beträgt der Abstand 17,49 Prozentpunkte, was vor allem die Schwäche bei Industrietiteln und Online-Brokern im Gegensatz zu moderaten Kursgewinnen bei IT- und Internetwerten zeigt.
SDAXKleine Werte profitieren selektiv: SILTRONIC AG (+4,58%), SMA Solar Technology (+3,86%) und Hamborner REIT (+2,22%) gehören zu den Gewinnern. Demgegenüber fallen Stabilus (-3,85%), Verve Group Registered (A) (-4,39%) und Verbio (-5,65%) zurück. Insgesamt dominieren in der Spitze Technologie- und Solarwerte, während einige Small Caps aus anderen Sektoren deutlicher unter Druck stehen.
TecDAXTechnologie-Aktien zeigen Stärke: SAP (+5,67%), SILTRONIC AG (+4,58%) und SMA Solar Technology (+3,86%) führen die Gewinnerliste an. Auf der anderen Seite notieren CANCOM SE (-2,80%), Evotec (-2,99%) und erneut HENSOLDT (-6,99%) als Verlierer. Auffällig ist die Überschneidung von Gewinnern mit DAX/SDAX (z. B. SAP, SILTRONIC) und das wiederkehrende Schwächebild bei HENSOLDT.
Dow Jones & S&P 500Im Dow Jones verteidigen NVIDIA (+5,06%), Amazon (+2,57%) und Procter & Gamble (+2,50%) die Spitze; American Express (-1,79%), IBM (-2,00%) und Merck & Co (-2,62%) liegen hinten. Im S&P 500 dominieren Halbleiterwerte mit außergewöhnlichen Zugewinnen: Intel (+23,06%), AMD (+13,69%) und Qualcomm (+9,17%) – gegenüber starken Rückgängen bei Universal Health Services (B) (-4,22%), Verisign (-5,32%) und HCA Healthcare (-7,87%). Die US-Märkte werden vor allem von einer Chip-Rally getragen, die deutlich größere Einzelgewinne hervorbringt als die europäischen Indizes.
Übergreifende BeobachtungenTechnologie- und Halbleiterwerte zählen zu den klaren Gewinnern über mehrere Indizes hinweg (Intel, AMD, NVIDIA, aber auch SAP, SILTRONIC, SMA). Auf der Verliererseite finden sich wiederholt Verteidiger und Industrie/Gebrauchtgüter sowie einzelne Dienstleister (Rheinmetall, HENSOLDT, Jungheinrich, flatexDEGIRO). Der stärkste einzelne Kursanstieg stammt aus dem S&P 500 (Intel +23,06%), der größte Rückgang aus dem MDAX (Jungheinrich -14,83%), was die stärkeren Ausschläge in den US-Techtiteln gegenüber teils heftigen Einbrüchen bei europäischen Mittel- und Small-Caps unterstreicht.
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