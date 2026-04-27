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    Gut oder schlecht

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    Über eine Milliarde Euro für Porsche - Bugatti-Anteil wird versilbert

    Porsche trennt sich von seinen Anteilen an Bugatti Rimac und zieht sich aus dem Segment der Ultra-Luxusautos zurück. Der Verkauf soll Kapital freisetzen und zeigt, wie groß der Druck auf den Sportwagenbauer geworden ist.

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    Gut oder schlecht - Über eine Milliarde Euro für Porsche - Bugatti-Anteil wird versilbert
    Foto: DALL-E

    Porsche zieht einen Schlussstrich unter eines der spektakulärsten Kapitel seiner Beteiligungsgeschichte. Der Sportwagenbauer verkauft seine Anteile am Joint Venture Bugatti Rimac an ein Konsortium unter Führung des US-Fonds HOF Capital. Zu den Investoren gehört auch die in Abu Dhabi ansässige Private-Equity-Gesellschaft BlueFive Capital, die als größter Geldgeber des Konsortiums auftreten soll.

    Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht. Bloomberg hatte bereits im Dezember berichtet, dass der Deal einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro haben könnte. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person bezifferte die Bewertung von Bugatti Rimac zuletzt auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Für Porsche käme der Verkauf zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern dringend Kapital freisetzen und die eigene Kernmarke stabilisieren muss.

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    Im Zuge der Transaktion trennt sich Porsche vollständig von seiner 45-prozentigen Beteiligung an Bugatti Rimac. Zudem verkauft der Sportwagenbauer seine 20,6-prozentige Beteiligung an der kroatischen Rimac Group. Damit endet eine Partnerschaft, die 2021 mit großen Ambitionen gestartet war: Bugattis Tradition im Bau extrem leistungsstarker Hypercars sollte mit Rimacs Expertise bei Elektroantrieben verbunden werden.

    Porsche fokussiert sich auf das Kerngeschäft

    Für den neuen Porsche-Chef Michael Leiters ist der Verkauf ein deutliches Signal. Der Manager steht unter erheblichem Druck, nachdem Porsche im vergangenen Jahr einen dramatischen Ergebniseinbruch hinnehmen musste. Das operative Ergebnis sank um 93 Prozent. Die operative Marge fiel von 14,1 Prozent im Jahr 2024 auf nur noch 1,1 Prozent. Belastend wirkten unter anderem US-Zölle, hohe Kosten und die schwächere Nachfrage in China.

    Leiters machte in der Mitteilung klar, worum es nun geht: Porsche soll schlanker werden und sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Der Manager erklärte, mit der Gründung des Joint Ventures Bugatti Rimac zusammen mit der Rimac Group sei erfolgreich der Grundstein für die Zukunft von Bugatti gelegt worden. Mit dem Verkauf der Beteiligung fokussiere Porsche nun das eigene Kerngeschäft.

    Der Schritt passt zu einer breiteren strategischen Neuausrichtung. Porsche, mehrheitlich im Besitz von Volkswagen, galt lange als einer der profitabelsten Autohersteller der Welt. Doch die Kombination aus schwacher Nachfrage, Preisdruck, hohen Investitionen in Elektromobilität und geopolitischen Belastungen hat die Marke deutlich unter Druck gesetzt. Der Verkauf von Randbeteiligungen ist daher auch ein Versuch, die Bilanz zu stärken und Managementkapazitäten auf die Sanierung des Kerngeschäfts zu lenken.

    Bugatti bleibt bei Rimac – mit neuen Investoren

    Bugatti Rimac war 2021 gegründet worden. Die Rimac Group hielt bislang 55 Prozent an dem Joint Venture, Porsche 45 Prozent. Nach Abschluss der Transaktion soll Rimac die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen. BlueFive Capital und HOF Capital sollen als strategische Partner das weitere Wachstum unterstützen.

    HOF Capital wurde von Onsi Sawiris mitbegründet, einem Sohn des ägyptischen Milliardärs Naguib Sawiris. BlueFive Capital wird von Hazem Ben-Gacem geführt, einem früheren Investcorp-Manager. Das Unternehmen mit Sitz im Finanzzentrum von Abu Dhabi verwaltet nach eigenen Angaben Vermögen von 15 Milliarden US-Dollar und ist in Bereichen wie Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Finanzprodukten aktiv. BlueFive betonte, ausschließlich in Bugatti Rimac und nicht in Rimac selbst zu investieren.

    Für Bugatti bedeutet die Transaktion einen weiteren Eigentümerwechsel in einer langen und wechselhaften Geschichte. Die Marke wurde 1998 unter dem damaligen Volkswagen-Chef Ferdinand Piëch wiederbelebt, nachdem sie seit den 1950er-Jahren weitgehend von der Bildfläche verschwunden war. Unter Volkswagen wurde Bugatti zum Symbol technischer Exzellenz – aber auch zu einem Beispiel für die wirtschaftlichen Grenzen des automobilen Prestiges.

    Der Bugatti Veyron, das erste Modell unter VW-Regie, galt wegen seiner extrem hohen Entwicklungskosten und geringen Stückzahlen als einer der größten Verlustbringer der Branche. Der Jahresabsatz lag zeitweise bei nur rund 80 Fahrzeugen. Die Marke war damit zwar ein Aushängeschild für Ingenieurskunst, aber kaum ein Beitrag zur Profitabilität des Volkswagen-Konzerns.

     

    Dass Porsche nun seine Bugatti- und Rimac-Beteiligungen verkauft, ist mehr als eine Portfolioanpassung. Es markiert den Rückzug aus einem Segment, das lange als Prestigeprojekt galt. Ultra-Luxusautos und elektrische Hypercars passen zwar zum Image technischer Spitzenleistung, binden aber Kapital und Managementressourcen. Genau diese Ressourcen braucht Porsche derzeit an anderer Stelle.

    Der Konzern muss seine Modellpalette erneuern, die Elektromobilitätsstrategie nachjustieren und gleichzeitig die Profitabilität wiederherstellen. Besonders in China, lange ein zentraler Wachstumstreiber, schwächelt die Nachfrage. Hinzu kommen Belastungen durch Handelskonflikte und höhere Kosten.

    Der Verkauf von Bugatti Rimac kann Porsche daher kurzfristig finanziellen Spielraum verschaffen. Langfristig zeigt er aber auch, wie stark sich die Prioritäten verschoben haben. Statt Prestige und Technologiepartnerschaften steht nun die Sanierung der Kernmarke im Mittelpunkt.

    Für Bugatti beginnt damit ein neues Kapitel – stärker geprägt von Rimac, flankiert von finanzstarken Investoren aus den USA, Abu Dhabi und Europa. Für Porsche dagegen endet ein Ausflug in die Welt der extremen Hypercars. Die Botschaft ist klar: In Zuffenhausen zählt wieder, was Geld verdient.

    Mein Tipp: Kurzfristiges Lebenszeichen

    Für Anleger ist der Verkauf von Bugatti Rimac weniger ein Befreiungsschlag als ein wichtiges Signal. Porsche trennt sich von einem prestigeträchtigen, aber kapitalintensiven Randgeschäft und richtet den Blick wieder stärker auf Profitabilität, Kostenkontrolle und die Kernmarke. Nach dem drastischen Ergebniseinbruch 2025 und einer operativen Marge von nur 1,1 Prozent steht die Aktie jedoch weiter unter Rechtfertigungsdruck.

    Kurzfristig könnte der Deal positiv wirken, weil er Kapital freisetzt und die strategische Neuordnung glaubwürdiger macht. Mittel- bis langfristig hängt die Bewertung der Porsche-Aktie aber davon ab, ob es gelingt, die Margen wieder deutlich zu verbessern, die Schwäche in China zu überwinden und die Modellstrategie zwischen Elektroautos und Verbrenner-Ikonen überzeugend auszutarieren.

    Die Aktie bleibt damit vorerst eine Turnaround-Wette – mit Premium-Image, aber erhöhtem Risiko. Der Bugatti-Verkauf ist ein Schritt in die richtige Richtung, ersetzt aber noch keinen operativen Beweis.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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