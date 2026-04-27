Gut oder schlecht
Über eine Milliarde Euro für Porsche - Bugatti-Anteil wird versilbert
Porsche trennt sich von seinen Anteilen an Bugatti Rimac und zieht sich aus dem Segment der Ultra-Luxusautos zurück. Der Verkauf soll Kapital freisetzen und zeigt, wie groß der Druck auf den Sportwagenbauer geworden ist.
- Porsche verkauft Beteiligungen an Bugatti Rimac
- Rückzug aus Ultra-Luxussegment um Kapital freizusetzen
- Bugatti bleibt bei Rimac mit neuen Investoren an Bord
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Porsche zieht einen Schlussstrich unter eines der spektakulärsten Kapitel seiner Beteiligungsgeschichte. Der Sportwagenbauer verkauft seine Anteile am Joint Venture Bugatti Rimac an ein Konsortium unter Führung des US-Fonds HOF Capital. Zu den Investoren gehört auch die in Abu Dhabi ansässige Private-Equity-Gesellschaft BlueFive Capital, die als größter Geldgeber des Konsortiums auftreten soll.
Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht. Bloomberg hatte bereits im Dezember berichtet, dass der Deal einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro haben könnte. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person bezifferte die Bewertung von Bugatti Rimac zuletzt auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Für Porsche käme der Verkauf zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern dringend Kapital freisetzen und die eigene Kernmarke stabilisieren muss.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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