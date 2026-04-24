Aktien Frankfurt Schluss
Dax etwas tiefer zum Ende einer schwachen Woche
- Dax leicht tiefer, SAP-Kursgewinne stützten den Index
- MDax fiel 1,95% auf 30.249,93 Punkte deutlich schwächer
- Nervosität wegen Nahost, Öl über 100 Dollar belastet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei zuletzt wieder leicht gesunkenen Ölpreisen hat der Dax am Freitag etwas nachgegeben. Ein große Stütze waren deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP. Der deutsche Leitindex schloss 0,11 Prozent tiefer bei 24.128,98 Punkten, verbuchte auf Wochensicht allerdings einen Verlust von 2,3 Prozent. Aktien aus der zweiten Reihe beendeten den Freitag deutlich schwächer. Der MDax mit den mittelgroßen Werten fiel um 1,95 Prozent auf 30.249,93 Zähler.
Meldungen, wonach sich der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf dem Weg in die pakistanische Hauptstadt Islamabad befinden soll, nährten Hoffnungen auf neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Araghtschi soll nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen. Treffen mit US-Vertretern seien allerdings nicht geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Sicherheitskreisen.
Insgesamt bleibe die Nervosität angesichts der weiterhin undurchsichtigen Lage im Nahen Osten hoch, stellte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets fest. Die Investoren wollten derzeit keine größeren Risiken eingehen. "Ölpreise über 100 US-Dollar stellen einen klaren Belastungsfaktor dar, da sich mit jedem weiteren Tag die Inflationsfrage für die Zukunft immer deutlicher stellt", ergänzte Lipkow./edh/he
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es sind immer wieder die selben user die sich hier über die beiträge von abendkasse auslassen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Soviel Niveau...kannst du die Kindergartensch*** eigentlich nicht endlich mal lassen? Und einfach mal saubere, strukturierte Beiträge, die was nützen, bringen? Ist dir die Zeit echt nicht zu schade? :) Na gut, sei`s drum.
Unser selbsternannter Forums-Mod - auch als Meister der Theorie bekannt - erhält hier tagtäglich präzise Einstiege, fast schon begleitetes Trading, aber er beschwert sich trotzdem. Selbst hat er aber nichts sinnvolles beizutragen, außer sich über die Zustände im Forum zu beschweren.