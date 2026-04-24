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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax etwas tiefer zum Ende einer schwachen Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax leicht tiefer, SAP-Kursgewinne stützten den Index
    • MDax fiel 1,95% auf 30.249,93 Punkte deutlich schwächer
    • Nervosität wegen Nahost, Öl über 100 Dollar belastet
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax etwas tiefer zum Ende einer schwachen Woche
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei zuletzt wieder leicht gesunkenen Ölpreisen hat der Dax am Freitag etwas nachgegeben. Ein große Stütze waren deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP. Der deutsche Leitindex schloss 0,11 Prozent tiefer bei 24.128,98 Punkten, verbuchte auf Wochensicht allerdings einen Verlust von 2,3 Prozent. Aktien aus der zweiten Reihe beendeten den Freitag deutlich schwächer. Der MDax mit den mittelgroßen Werten fiel um 1,95 Prozent auf 30.249,93 Zähler.

    Meldungen, wonach sich der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf dem Weg in die pakistanische Hauptstadt Islamabad befinden soll, nährten Hoffnungen auf neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Araghtschi soll nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen. Treffen mit US-Vertretern seien allerdings nicht geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

    Insgesamt bleibe die Nervosität angesichts der weiterhin undurchsichtigen Lage im Nahen Osten hoch, stellte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets fest. Die Investoren wollten derzeit keine größeren Risiken eingehen. "Ölpreise über 100 US-Dollar stellen einen klaren Belastungsfaktor dar, da sich mit jedem weiteren Tag die Inflationsfrage für die Zukunft immer deutlicher stellt", ergänzte Lipkow./edh/he





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