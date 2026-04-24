ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 28 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 28,00 Euro
- Zahlen zum ersten Quartal blieben unter den Erwartungen
- Eni erhöhte Jahresziele und Volumen der Aktienrückkäufe
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Ölkonzern seine Jahresziele und das Volumen für Aktienrückkäufe erhöht./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 22,99 auf Tradegate (24. April 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,36 %.
Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 72,34 Mrd..
ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +22,35 %/+31,09 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 28 Euro
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https://www.channelnewsasia.com/business/petronas-seeks-kutai-basin-assets-part-planned-eni-tie-up-5141996
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Eni-In-Talks-to-Sell-20-of-Its-13-Billion-Low-Carbon-Unit-Plenitude.html