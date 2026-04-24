DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 28 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 22,99 auf Tradegate (24. April 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,36 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 72,34 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +22,35 %/+31,09 % bedeutet.