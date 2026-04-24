Deutlicher Kurssprung bei der NVIDIA Aktie - 24.04.2026

Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +4,89 % auf 178,49€ zulegen. Das sind +8,32 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 178,49€, mit einem Plus von +4,89 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei NVIDIA einen Gewinn von +13,13 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +11,81 %.

Während NVIDIA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,73 % 1 Monat +18,64 % 3 Monate +13,13 % 1 Jahr +88,17 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 24.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,34 Bil.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +14,83 %. Intel notiert im Plus, mit +22,34 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +9,60 %. Broadcom verliert -0,10 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.