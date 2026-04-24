RBC stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 48 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, die Zahlen und der Ausblick hätten die Erwartungen dank einer starken Servernachfrage, anziehender Profitabilität und gesunder Preisgebung übertroffen. Die Nachfrage nach Server-CPUs übersteige weiterhin das Angebot aufgrund von agentischer KI. Der PC-Sektor zeige sich aber auch vorerst stabilisiert./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,19 % und einem Kurs von 69,81EUR auf Tradegate (24. April 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.





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