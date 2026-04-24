Die Europe Energy Week steht im Mittelpunkt des Energietags der Hannover Messe, der die Energiesysteme mit den industriellen Ambitionen Europas in Einklang bringt

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, die digitale Energienachfrage und die Transformation der europäischen Energiesysteme

Zu den Rednern gehörten Stéphane Michel, President Gas, Renewables & Power bei TotalEnergies, Stefan Mecha, CEO Volkswagen Nutzfahrzeuge, ND Maduemezia, President Europe & Africa bei SLB, Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie a.D., und Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages

Die erste Ausgabe der Europe Energy Week findet vom 5. bis 8. April 2027 statt, zeitgleich mit der Hannover Messe, der weltweit führenden Plattform für Innovationen in Industrie und Fertigung

Die Veranstaltung, eine strategische Partnerschaft zwischen dmg events und der Deutschen Messe AG, soll die globale Energieversorgung, das Kapital und die Technologie mit der industriellen Nachfrage in Europa verbinden

HANNOVER, Deutschland, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Da die anhaltende geopolitische Volatilität im Nahen Osten weiterhin die globalen Märkte und Handelsrouten stört, hängt die Zukunft der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zunehmend von seiner Fähigkeit ab, integrierte Energiesysteme bereitzustellen, die mit der steigenden Nachfrage Schritt halten können.

Vor diesem Hintergrund brachte die Europe Energy Week auf der Hannover Messe führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Industrie und Technologie zusammen, um zu untersuchen, wie Europa die zuverlässigen, erschwinglichen und skalierbaren Energiesysteme sicherstellen kann, die erforderlich sind, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Europe Energy Week, die von dmg events und der Deutschen Messe AG entwickelt wurde, soll die globale Energieversorgung, das Kapital und die Technologie mit der industriellen Nachfrage in Europa verbinden und so eine Koordinierung auf Systemebene und eine Lieferung in großem Umfang ermöglichen.

Durch ein spezielles Programm - einschließlich einer Podiumsdiskussion und eines Live-Podcasts - schuf die Plattform Raum für Branchenführer, um die wachsende Kluft zwischen Energieangebot und -nachfrage in der Industrie anzusprechen.

Das Programm begann mit einer Sonderfolge von „The Germany Podcast", moderiert von Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, und Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages. Die beiden erfahrenen Politiker untersuchten die laufende Entwicklung der deutschen Energielandschaft, die von einem schnell wachsenden Stromverbrauch durch Industrie und KI geprägt ist.