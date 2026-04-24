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    DEAG 2025: Rekord-Umsatz & Ergebnis – Top-Investment mit DEAG Anleihe 7,75 % bis 10/29

    2025 markiert ein Meilensteinjahr: Rekordumsatz, starkes Ergebniswachstum, hohe Ticketverkäufe und strategische Zukäufe treiben das langfristige Wachstum voran.

    DEAG 2025: Rekord-Umsatz & Ergebnis – Top-Investment mit DEAG Anleihe 7,75 % bis 10/29
    • Rekordumsatz 2025: Umsatz stieg um rund 33 % auf 490,0 Mio. Euro.
    • Starkes Ergebniswachstum: EBITDA mehr als verdoppelt auf 32,1 Mio. Euro; EBITDA‑Marche von 3,9 % auf 6,6 % gesteigert.
    • Hohe Ticketverkäufe und Vorverkäufe: Über 12 Mio. verkaufte Tickets in 2025 (Vj. 11 Mio.); rund 3 Mio. Tickets bereits für 2026 verkauft, daraus fixierter Umsatz von 151,5 Mio. Euro.
    • Konsequente Buy-&-Build‑ und M&A‑Strategie: Mehrheitsbeteiligung u. a. am ROCKHARZ Festival, erfolgreiche Integration von MC2 Live, Aufstockung auf 100 % bei Fane Productions und gigantic.com; weitere Zukäufe und Übernahmen in Q1 2026.
    • Breites, erfolgreiches Eventportfolio: Zahlreiche Großkonzerte, Tourneen und Festivals (z. B. Ed Sheeran, Iron Maiden, Till Lindemann >190.000 Tickets, Christmas Garden ~1,6 Mio. Besucher) und starkes 2026‑Programm angekündigt.
    • Solide Finanzstruktur und Ausblick: Platzierung einer Unternehmensanleihe 2025/2029 über 75 Mio. Euro; für 2026 erwarteter Umsatz weiterhin über 400 Mio. Euro (kann temporär unter 2025 liegen), Ziel: weitere Steigerung der EBITDA‑Marche und langfristiges Wachstum.

    Der Kurs von DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 100,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.


    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29

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    ISIN:NO0013639112WKN:A460AS
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