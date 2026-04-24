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    Ukraine

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    Tote nach russischem Angriff im Gebiet Cherson

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Menschen in Cherson durch Drohne getötet
    • Mindestens neun Zivilisten bei Drohnenangriff verletzt
    • Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen eingeleitet
    Ukraine - Tote nach russischem Angriff im Gebiet Cherson
    Foto: Siarhei - 356130783

    CHERSON (dpa-AFX) - Im südukrainischen Gebiet Cherson sind nach Behördenangaben zwei Menschen durch eine ferngesteuerte russische Drohne getötet worden. Der Mann und die Frau seien in der Gebietshauptstadt Cherson auf einem Moped unterwegs gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets bei Telegram mit. Mindestens neun weitere Zivilisten seien durch vergleichbare Drohnenangriffe in der Frontstadt und an anderen Orten der Region verletzt worden. Zudem erlitten drei Menschen Verletzungen bei einem Artilleriebeschuss des Dorfes Komyschany. Es seien Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen eingeleitet worden, teilte die Behörde mit.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Im Gebiet Cherson trennt der Fluss Dnipro russische und ukrainische Truppen voneinander./ast/DP/nas





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