DZ Bank hebt Intel auf 'Halten' und fairen Wert auf 80 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,93 % und einem Kurs von 69,09 auf Tradegate (24. April 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +96,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 349,91 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -35,48 %/+19,00 % bedeutet.