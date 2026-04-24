ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Intel auf 'Halten' und fairen Wert auf 80 Dollar
- DZ Bank stuft Intel von Verkaufen auf Halten hoch
- Fairer Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben
- CEO Tan führte Intel in einem Jahr zurück zum Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Intel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben. Konzernchef Tan habe den Prozessorhersteller innerhalb eines Jahres aus seiner größten Krise geführt und auf einen profitablen Wachstumskurs zurück geführt, lobte Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beeindruckende Leistung habe er dem Management in dieser Form nicht zugetraut./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:29 / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,93 % und einem Kurs von 69,09 auf Tradegate (24. April 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +96,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 349,91 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -35,48 %/+19,00 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 80 US-Dollar
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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https://invezz.com/news/2026/04/21/intel-stock-resumes-rally-as-ai-demand-fuels-fresh-analyst-upgrades/
Zum Vergleich: bei traditionellen LLM war es 1:8.
Der Bedarf an CPU steigt und steigt und wir haben jetzt schon einen CPU Engpass. Die Preise für CPU schießen durch die Decke und die Marge von Intel ebenfalls.
Ich gehe davon aus, das LBT und Zinser diese Aussicht nächste Woche bestätigen werden.
50% Gefühl, 25% Aussichten, 25% Chart