Qualcomm Aktie legt am 24.04.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Qualcomm Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,40 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Qualcomm Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 126,67€, mit einem Plus von +10,40 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Qualcomm Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,63 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +13,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,26 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,80 % geändert.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,72 % 1 Monat +17,60 % 3 Monate -11,63 % 1 Jahr -6,64 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 24.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,70 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +19,92 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,17 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,19 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.