Secondaries: Blackstone macht aus der Not eine Tugend - und eine Gewinnmaschine

ist der weltgrößte. Das Geschäftsmodell ist dabei rein auf das Vermögensmanagement ausgerichtet und damit ein "", denn Investments mit eigenem Geld tätigt man nicht. Das von Investoren eingeworbene Kapital investiert Blackstone in jede erdenkliche Gelegenheit, überwiegend aber in Unternehmen, Immobilien und "Private Credit". So generiert man einen Strom aus Provisionseinnahmen, der zu einen aus stetigenbesteht für das Verwalten der inzwischen rund 1,3 Billionen Dollar an Assets under Management (AuM) sowie an, also einer Beteiligung an Verkaufsgewinnen. Doch während die Managementprovisionen stetig und steigend sprudeln,schon seit dem Boomjahr 2021. Und so verlegt sich Blackstone immer öfter auf Börsengänge seiner Beteiligungen und auf...?!