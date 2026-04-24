Silber explodiert plus +1,46 % auf 76,53 USD

+1,46 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,69 % 1 Monat +10,93 % 3 Monate -27,54 % 1 Jahr +124,45 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 76,53. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,38160USD. Heute steht er bei 76,53USD. Das Investment wäre auf 22.013,2USD gewachsen – eine Steigerung von +340,26 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber gemischt eingeschätzt: In den letzten 14 Tagen seitwärts um ca. 70 USD/oz, Boden um ~70 USD; Margin-Anpassungen und EM-Volatilität belasten kurzfristig, CME-Margin-Reduktionen könnten die Dynamik unterstützen; langfristig bleibt Industrie-/Rüstungsnachfrage der Treiber.