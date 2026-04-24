Silberpreis
Silber explodiert plus +1,46 % auf 76,53 USD
Silberpreis legt +1,46 % zu und erreicht 76,53 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,69 %
|1 Monat
|+10,93 %
|3 Monate
|-27,54 %
|1 Jahr
|+124,45 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,38160USD. Heute steht er bei 76,53USD. Das Investment wäre auf 22.013,2USD gewachsen – eine Steigerung von +340,26 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber gemischt eingeschätzt: In den letzten 14 Tagen seitwärts um ca. 70 USD/oz, Boden um ~70 USD; Margin-Anpassungen und EM-Volatilität belasten kurzfristig, CME-Margin-Reduktionen könnten die Dynamik unterstützen; langfristig bleibt Industrie-/Rüstungsnachfrage der Treiber.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|368,80EUR
|+0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,84EUR
|+0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|267,84EUR
|+0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|394,66EUR
|+1,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|104,95EUR
|+1,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|610,70EUR
|+1,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|386,42EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,33EUR
|+0,96 %
|Long
|1
|0,00
|129,61EUR
|+0,33 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,116EUR
|-0,09 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.