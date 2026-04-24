Börsen Update USA - 24.04. - US Tech 100 stark +1,89 %

Der Dow Jones steht bei 49.187,84 PKT und verliert bisher -0,27 %.

Top-Werte: NVIDIA +4,99 %, Amazon +3,13 %, Procter & Gamble +1,71 %, Cisco Systems +1,32 %, Salesforce +0,74 %

Flop-Werte: Merck & Co -2,27 %, Chevron Corporation -2,16 %, The Home Depot -1,53 %, Walt Disney -1,50 %, Verizon Communications -1,49 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.288,35 PKT und steigt um +1,89 %.

Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +10,53 %, Qualcomm +10,36 %, Advanced Micro Devices +9,49 %, Arm Holdings +8,33 %, Synopsys +8,26 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -24,15 %, Comcast (A) -10,29 %, Insmed -4,91 %, Alnylam Pharmaceuticals -3,14 %, Copart -3,10 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:35) bei 7.158,36 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +10,53 %, Qualcomm +10,36 %, Advanced Micro Devices +9,49 %, Synopsys +8,26 %, Super Micro Computer +7,70 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -24,15 %, Comcast (A) -10,29 %, Comfort Systems USA -9,11 %, HCA Healthcare -8,71 %, Verisign -6,68 %