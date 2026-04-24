Baker Hughes Company Registered (A) Aktie schießt durch die Decke - 24.04.2026

Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +10,53 % auf 58,82€ zulegen. Das sind +5,61 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 58,82€, mit einem Plus von +10,53 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Baker Hughes Company ist ein führender Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Schlumberger und Halliburton. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und nachhaltige Energielösungen aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,78 %.

Allein seit letzter Woche ist die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie damit um +14,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,34 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +52,55 % gewonnen.

Während Baker Hughes Company Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,89 %.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,59 % 1 Monat +9,34 % 3 Monate +29,78 % 1 Jahr +84,25 %

Informationen zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie

Stand: 24.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 992 Mio. Baker Hughes Company Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,40 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Während Anleger bei Newmont in erster Linie auf die Entwicklung des Goldpreises schauen, spielt der Ölpreis mittlerweile auch eine Rolle bei einem der Goldproduzenten der Welt. Wie sollten Anleger reagieren?

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Halliburton, TechnipFMC und Co.

Halliburton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. TechnipFMC notiert im Plus, mit +2,81 %.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.