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    Google steckt bis zu 40 Milliarden Dollar mehr in Anthropic

    Für Sie zusammengefasst
    • Google investiert zehn Milliarden Dollar in Anthropic
    • Amazon und Google stärken Anthropic durch Chip-Deals
    • Mythos findet jahrzehntelang verborgene Schwachstellen
    Google steckt bis zu 40 Milliarden Dollar mehr in Anthropic
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nach Amazon festigt auch Google mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt investiert der Internet-Riese zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Mrd Euro), wie Anthropic mitteilte.

    Weitere 30 Milliarden Dollar können folgen, wenn die Entwicklerfirma hinter dem KI-Chatbot Claude vereinbarte Ziele erreicht. Google war schon seit Jahren unter den Geldgebern von Anthropic und liefert der Firma Spezialchips für Künstliche Intelligenz.

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    Auch Milliarden von Amazon

    Erst Anfang der Woche hatte Amazon 5 Milliarden Dollar in Anthropic gesteckt - mit der Aussicht auf 20 Milliarden Dollar mehr in weiteren Schritten. Auch diese Finanzspritze ist ein Beispiel für sogenannte Kreislauf-Deals in der KI-Branche, in denen Investitionen zumindest teilweise als Gegenleistung für Chips oder Rechenleistung wieder zurück an den Geldgeber fließen.

    Anthropic - und auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI - brauchen dringend mehr Computerkapazität für ihre Software mit Künstlicher Intelligenz. Beide Unternehmen sind zugleich auf dem Weg an die Börse.

    Anthropic zwischen Pentagon und Mythos

    Anthropic stand in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Die Firma riskierte einen Konflikt mit der US-Regierung, da sie trotz massiven Drucks darauf bestand, dass ihre KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen. Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko, was den Einsatz von Software des Unternehmens in Regierungsbehörden schwer beeinträchtigen kann. Die Firma klagt dagegen.

    Zuletzt demonstrierte Anthropic aber, wie wichtig Technologie des Unternehmens für die US-Regierung ist. Ein neues Anthropic-Modell mit dem Namen Claude Mythos Preview findet zum Teil seit Jahrzehnten unentdeckt gebliebene Schwachstellen in verschiedener Software. In den falschen Händen wäre es damit eine gefährliche Cyberwaffe - und könnte zugleich der US-Regierung einen Vorteil geben, eigene Programme zu härten und potenzielle Schwachstellen für Spionage im Ausland auszunutzen. Anthropic hat keine Pläne, Mythos Preview öffentlich zu machen./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 224,9 auf Tradegate (24. April 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,42 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,80USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +17,59 %/+34,90 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons geplante Globalstar-Übernahme und deren Bedeutung im Wettbewerb zu Starlink, die Kursreaktion (Aktie ~211 €, Monatsplus ≈15%, Nähe zum 52‑Wochen‑Hoch), starke AWS-/KI‑Trends und Graviton‑Chips als Fundamentalfaktor, Analysten‑Kursziele (z.B. KeyBanc 325$, Truist 285$), hohe Investitionen (~200 Mrd. $), KGV ≈32 und Debatten zu Langfristpotenzial vs. Margendruck.

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