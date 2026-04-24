Google steckt bis zu 40 Milliarden Dollar mehr in Anthropic

Quelle Trader-Zeitung 09.04.26

AMAZON:

DIE VIER WICHTIGSTEN STATEMENTS AUS DEM AKTIONÄRSBRIEF VON CEO ANDY JASSY! •

Amazon CEO Andy Jassy unterstreicht mit dem Aktionärsbrief, dass Amazon zum Top-Gewinner von KI und Physical AI wird.

• Unser Szenario steht, dass Amazon eine Neubewertungschance dank KI, Margenanstieg im eCommerce und dem neuen Satellitenbusiness ist!

Jörg Meyer schreibt um 15:30 Uhr:

Warum wir für Amazon (i) sehr bullisch sind und die Aktie im US-Musterdepot höher gewichtet haben, haben wir zuletzt deutlich aufgezeigt. Bis Ende der Dekade kann der Wert problemlos auf 400 USD steigen. Das untermauert auch der heutige Brief vom CEO Andy Jassy an die Aktionäre – die vier wichtigsten Statements: 1. Die Geburt eines neuen Giganten: 15 Mrd. USD KI-Umsatzrate Jassy räumte mit Spekulationen auf, dass der KI-Sektor eine Blase sein könnte. Für Amazon sei KI kein isoliertes Projekt, sondern ein „Multiplikator“, der jedes Kundenerlebnis neu definieren werde. Die Zahlen untermauern diesen Optimismus: Während AWS drei Jahre nach seinem Start eine Umsatzrate von 58 Mio. USD verzeichnete, liegt die KI-spezifische Umsatzrate von AWS heute, drei Jahre nach dem Durchbruch der generativen KI, bereits bei über 15 Mrd. USD. Um diese Nachfrage zu bedienen, baut Amazon seine Infrastruktur massiv aus. Die geplanten In vestitionen von 200 Mrd. USD im Jahr 2026 haben zwar den frei en Cashflow (FCF) im Jahr 2025 auf 11 Mrd. USD gedrückt (nach 38 Mrd. USD im Vorjahr), doch Jassy betont die langfristige Rentabilität: „KI ist eine einmalige Chance, bei der das derzeitige Wachstum beispiellos ist und das künftige Wachstum noch größer ausfallen wird […] Wir werden nicht konservativ spielen. Wir investieren, um der bedeutende Marktführer zu sein.“ 2. Chip-Sparte mit jährlicher Run-Rate von über 20 Mrd. USD Ein Kernstück der Strategie ist die Abkehr von der reinen Abhängigkeit von Drittanbietern wie Nvidia. Jassy enthüllte, dass Amazons eigenes Chip-Geschäft (Graviton, Trainium, Nitro) mittlerweile eine jährliche Umsatzrate von über 20 Mrd. USD erreicht hat und mit dreistelligen Raten wächst – eine beeindruckende Skalierung ausgehend von einer Run-Rate von 10 Mrd. USD im vierten Quartal 2025. Hätte Amazon diese Sparte als eigenständiges Unternehmen aufgestellt und Chips an Dritte verkauft, läge der theoretische Jahresumsatz laut Jassy bereits bei etwa 50 Mrd. USD. Die Nachfrage nach Amazons KI-Hardware ist immens: Das Modell Trainium 2, das eine um 30 % bessere Preis-Leistung als vergleichbare GPUs bietet, ist bereits weitgehend ausverkauft. Während der neue Trainium 3 nahezu vollständig abonniert ist, wurde selbst für den Trainium 4, der erst in rund 18 Monaten verfügbar sein wird, bereits ein erheblicher Teil der Kapazitäten durch Kunden vorab reserviert.

3. Amazon Leo: 500 Delta-Flugzeuge und 200 Satelliten im Visier Ein zentraler Pfeiler für das künftige Wachstum ist das Satelliten-Netzwerk „Amazon Leo“. Jassy bezeichnete das Projekt als entscheidend, um die digitale Kluft in ländlichen Regionen zu schließen. Mit über 200 Satelliten – tausende mehr folgen die nächsten Jahre - betreibt Amazon bereits das drittgrößte Netzwerk im niedrigen Erdorbit (LEO). Die technische Über legenheit soll Kunden überzeugen. Die Uplink-Performance liege sechsmal und die Downlink-Performance doppelt so hoch wie bei derzeitigen Alternativen – und das bei geringeren Kosten als die Konkurrenz. Strategisch ist „Leo“ eng mit AWS verknüpft, um Regierungen und Unternehmen den nahtlosen Datentransfer für KI-Analysen zu ermöglichen. Obwohl der offizielle Start erst für Mitte 2026 geplant ist, verbucht Amazon bereits massive Umsatzverpflichtungen. Delta Airlines hat angekündigt, ab 2028 rund 500 Flugzeuge mit Amazon Leo auszustatten. Weitere Kunden sind JetBlue, AT&T, Vodafone und die NASA. 4. Über 1 Million Roboter in Logistikzentren Auch im Kerngeschäft setzt Amazon auf radikale Effizienz. Mit über einer Million Robotern in den Logistikzentren wurden im Jahr 2026 bereits über 500 Millionen Einheiten am selben Tag ausgeliefert. Parallel dazu wuchs das Lebensmittelgeschäft auf über 150 Mrd. USD Bruttoumsatz an, was Amazon zum zweitgrößten Lebensmittelhändler der USA macht. Besonders erfolgreich ist die Integration von frischen Lebensmitteln in das Same-Day-Netzwerk, wo sie mittlerweile neun der zehn meistbestellten Artikel ausmachen.

Fazit:

Unsere Amazon-Story wird untermauert. Im eCommerce zementiert man den Burggraben durch den Ausbau der Automatisierung mittels Robotern und immer schnelleren Lieferungen. Das Business mit eigenen Chips wächst rasant, mit denen sich die Serving-Kosten reduzieren lassen. Der zunehmende Einsatz von KI-Tools sowie das Wachstum bei OpenAI und Anthropic befeuernd das AWS-Geschäft und machen dort Erlöse von 600 Mrd. USD bis 2036 wahrscheinlich. Die Basis für eine mittelfristige Rally der Amazon-Aktie entsteht!



