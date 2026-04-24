Die Finanzmärkte sind zum Spielball krimineller Machenschaften geworden, durch Trump und seine Insider, aber auch durch Pakistan! Heute vor allem Pakistan im Fokus, das die Meldung brachte, wonach Irans Aussenminister Aragchi nach Islambad reisen werde - man sei optimistisch, dass die US-Vertreter anreisen würden. Starke Rally der Finanzmärkte, ewiger Friede ganz sicher voraus. Bis sich dann herausstellte, dass Aragchi routinemäßig Pakistan, dann Russland und Oman besuchen will - von einem Treffen mit US-Vertretern keine Rede. Die Trump-Regierung sprang dann auf den Zug auf und ließ verlauten, dass "erwartet werde", dass auch Witkoff und Kushner "in den kommenden Tagen" nach Islamabad reisen würden -wovon der Iran aber nichts weiß. Alle spielen ihr Spiel der Manipulation: Trump mit seinen Tweets (vor allem die erfundene Rettung der iranischen 8 KI-Mädchen), seine Insider profitieren, Pakistan macht von sich reden als Retter des Friedens..

Das Video "Trump, Pakistan: Finanzmärkte Spielball krimineller Machenschaften!" sehen Sie hier..