JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den bald erwarteten Erstquartalszahlen noch einmal seine Schätzungen. Er senkte seine Prognose für den diesjährigen operativen Gewinn geringfügig auf ein Niveau in der Mitte der Unternehmenszielspanne. Er geht außerdem von höheren Aktienrückkäufen aus./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST
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Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 389EUR auf Tradegate (24. April 2026, 20:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
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