🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    United Internet Aktie steigt auf 27,00€ - 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die United Internet Aktie bisher um +2,78 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.

    Besonders beachtet! - United Internet Aktie steigt auf 27,00€ - 24.04.2026
    Foto: United Internet AG

    United Internet ist ein deutscher Internet- und Telekomkonzern (u.a. 1&1, IONOS). Kerngeschäft: Breitband- und Mobilfunkverträge, Hosting, Cloud- und Serverlösungen für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position im deutschen Massenmarkt, v.a. als Discountermarke. Wichtige Wettbewerber: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, AWS, Microsoft Azure. USP: eigene 1&1-Mobilfunknetz-Infrastruktur im Aufbau, starke Markenbreite.

    United Internet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die United Internet Aktie. Mit einer Performance von +2,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die United Internet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,00, mit einem Plus von +2,78 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.967,17€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.777,10€
    Basispreis
    2,58
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die United Internet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,07 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Internet Aktie damit um -6,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für United Internet bisher ein Minus von -4,71 %.

    Während United Internet heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,99 %. Damit gehört United Internet heute zu den auffälligeren Werten.

    United Internet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,61 %
    1 Monat -3,17 %
    3 Monate -8,07 %
    1 Jahr +37,80 %
    Stand: 24.04.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur United Internet Aktie

    Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,19 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Rally treibt DAX & Wall Street – Mittelstandswerte geraten unter Druck


    Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Nebenwerte unter Druck geraten – ein Handelstag voller Gegensätze in Deutschland und den USA.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 24.04.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 24.04. - TecDAX stark +1,70 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von United Internet

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. freenet notiert im Plus, mit +0,59 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group verliert -0,19 % GoDaddy Registered (A) notiert im Minus, mit -1,30 %.

    United Internet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Internet

    +2,89 %
    -7,05 %
    -3,37 %
    -7,16 %
    +38,07 %
    +69,38 %
    -24,00 %
    -39,19 %
    +845,45 %
    ISIN:DE0005089031WKN:508903
    United Internet direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! United Internet Aktie steigt auf 27,00€ - 24.04.2026 Am heutigen Handelstag konnte die United Internet Aktie bisher um +2,78 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     