United Internet Aktie steigt auf 27,00€ - 24.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die United Internet Aktie. Mit einer Performance von +2,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die United Internet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,00€, mit einem Plus von +2,78 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

United Internet ist ein deutscher Internet- und Telekomkonzern (u.a. 1&1, IONOS). Kerngeschäft: Breitband- und Mobilfunkverträge, Hosting, Cloud- und Serverlösungen für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position im deutschen Massenmarkt, v.a. als Discountermarke. Wichtige Wettbewerber: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, AWS, Microsoft Azure. USP: eigene 1&1-Mobilfunknetz-Infrastruktur im Aufbau, starke Markenbreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die United Internet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,07 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Internet Aktie damit um -6,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für United Internet bisher ein Minus von -4,71 %.

Während United Internet heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,99 %. Damit gehört United Internet heute zu den auffälligeren Werten.

United Internet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,61 % 1 Monat -3,17 % 3 Monate -8,07 % 1 Jahr +37,80 %

Informationen zur United Internet Aktie

Stand: 24.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,19 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Nebenwerte unter Druck geraten – ein Handelstag voller Gegensätze in Deutschland und den USA.

Top- und Flop-Aktien am 24.04.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von United Internet

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. freenet notiert im Plus, mit +0,59 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group verliert -0,19 % GoDaddy Registered (A) notiert im Minus, mit -1,30 %.

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Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.