Bafin untersagt Unicredit im Commerzbank-Übernahmekampf bestimmte Werbung
- Bafin untersagt Unicredit unzulässige Werbeanzeigen
- Werbeanzeigen enthielten Mutmaßungen zur Commerzbank
- Anordnung kann bei Verstoß zu hohem Bußgeld führen
FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Unicredit hat sich im Übernahmekampf um die Commerzbank den Ärger der deutschen Finanzaufsicht zugezogen. Die italienische Bank habe als Bieterin "Werbeanzeigen in reißerischer und unsachlicher Aufmachung in den sozialen Medien veröffentlicht", teilte die Bafin am Freitagabend mit. Diese hätten Mutmaßungen zur wirtschaftlichen Lage der Commerzbank enthalten. Die Anzeigen seien innerhalb der gesamten Europäischen Union abrufbar gewesen. Inzwischen seien sie jedoch nicht mehr aktiv. Die Behörde untersagte Unicredit nun die "unzulässige Werbung".
Mit dieser Anordnung mache die Bafin von ihren Befugnissen aus Paragraf 28 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes Gebrauch, hieß es weiter. Sie begegnet damit Missständen im laufenden Übernahmeverfahren und schaffe darüber hinaus Klarheit über die Grenzen von zulässiger Werbung im Zusammenhang mit Übernahmeangeboten.
Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen die Anordnung drohe dem Unternehmen ein Bußgeld. Die Maßnahme der Bafin sei sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig./he/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 34,25 auf Tradegate (24. April 2026, 21:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,52 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,47 %/+25,88 % bedeutet.
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so sieht’s auch aus. Genau. Und was steht heute im Handelsblatt?https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/commerzbank-vorstandschefin-orlopp-plant-weiteren-stellenabbau/100219491.html
„Im Zuge ihrer aktualisierten Strategie plant die https://www.handelsblatt.com/themen/commerzbank auch die Streichung weiterer Arbeitsplätze, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt.
Wie groß der Stellenabbau ausfalle, sei noch nicht entschieden worden und müsse auch noch mit den Arbeitnehmervertretern diskutiert werden“
ok, dann hast Du das nicht klar geschrieben, dass Du den Zeitpunkt des Einstiegs über das Bundes-Paket meinst. Ich dachte Du meinst die ohase danach, denn da hat die Unicredit mehrmals zu den angesagten Zeitpunkten die Aktien und die derivate dargelegt. wer richtig gelesen hatte, konnte sogar sehen, dass ein teil der Derivate von Barclays stammten (wenn ich mich recht erinnere,ist aber zu lange her).
So sagte Finanzminister Giorgetti am Mittwoch außerdem, dass Italien eine mögliche Verlegung des Unicredit-Hauptsitzes oder zentraler Funktionen im Zuge einer Commerzbank-Übernahme nach Deutschland ablehne: „Selbstverständlich wären wir nicht dafür.“