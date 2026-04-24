Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -25,25 %
Platz 1
Performance 1M: -17,90 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -11,13 %
Platz 2
Performance 1M: +7,43 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +11,12 %
Platz 3
Performance 1M: +10,40 %
Qualcomm
Tagesperformance: +10,22 %
Platz 4
Performance 1M: +17,60 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -9,23 %
Platz 5
Performance 1M: -14,51 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,56 %
Platz 6
Performance 1M: +73,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu AMD ist überwiegend bullisch. Berichte von starken Kursgewinnen (etwa 60% in den letzten 30 Tagen; 270% seit Herbst 2024) und nachbörslichen Movements nach Intel-Zahlen. Q1-Earnings-Beat (EPS 0,29 vs 0,01) und positive Guidance werden als Fundament gesehen. 14-Tage-Entwicklung wird nicht genannt; Bewertung wird teils kritisch diskutiert. Aufwärtsdynamik wird weiter erwartet.
Super Micro Computer
Tagesperformance: +8,53 %
Platz 7
Performance 1M: +25,08 %
Synopsys
Tagesperformance: +8,32 %
Platz 8
Performance 1M: +15,55 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -8,30 %
Platz 9
Performance 1M: +37,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA
Im wallstreetONLINE-Forum ist die Anleger-Stimmung zu Comfort Systems USA überwiegend bullisch: steigende Nachfrage nach Rechenzentrums-Kühlsystemen, Margen-Wachstum und Kapazitätserweiterung gelten als Treiber. GLJ stufte die Aktie als Buy ein, Ziel ca. 2.001 USD (ca. 21% Upside); weitere Analysten sehen Potenzial. 1Q26-Zahlen könnten Katalysator sein. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Newmont Corporation
Tagesperformance: +7,89 %
Platz 10
Performance 1M: +15,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
WallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullische bis leicht optimistische Anlegerstimmung zu Newmont Corporation. Fundamentaldaten: Q1/2026 stark, Free Cash Flow ca. 3,1 Mrd USD, Aktienrückkäufe ca. 6 Mrd USD, 2026-Guidance: 5,3 Moz Gold, Dividende 0,26 USD; Cadia-Update deutet keine kurzfristigen Produktionsauswirkungen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt.
Constellation Energy
Tagesperformance: +6,60 %
Platz 11
Performance 1M: +0,54 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 12
Performance 1M: +43,57 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 13
Performance 1M: -5,85 %
Verisign
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 14
Performance 1M: +13,61 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,60 %
Platz 15
Performance 1M: +27,65 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 16
Performance 1M: -5,98 %
Moderna
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 17
Performance 1M: +3,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Moderna-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Beitrag 1 nennt Kurs-Verlauf über 55 USD als Belastung; die Marke wurde mehrfach getestet und abverkauft; Short-Seller dürften zurückkäufen müssen. Fundamentale Hinweise: EU‑Zulassung für mCombriax; Q1-Ergebnisse am 1. Mai 2026. Technisch bleibt der Blick volatil; 55 USD als wichtiger Orientierungspunkt. Insgesamt: vorsichtiger, spekulativer Ausblick.
Deere
Tagesperformance: -4,95 %
Platz 18
Performance 1M: +3,25 %
Intel
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 19
Performance 1M: +97,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullisches, teils vorsichtiges Sentiment zu Intel. Aktueller Stand ca. 74 EUR, heute +28%. In den letzten 14 Tagen deutlicher Aufwärtsdruck erkennbar. Kursziele: HSBC 100, Morgan Stanley 73, Evercore ISI 111. Earnings-Call verlinkt; CEO Gelsinger kaufte Aktien. Skepsis bleibt: Gewinnerwartungen müssen sich noch beweisen; Euphorie könnte übertrieben sein.
eBay
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 20
Performance 1M: +14,89 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 21
Performance 1M: -6,16 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 22
Performance 1M: -9,60 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 23
Performance 1M: +12,86 %
Vistra
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 24
Performance 1M: +2,87 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 25
Performance 1M: -10,39 %
NVIDIA
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 26
Performance 1M: +19,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu NVIDIA ist gemischt. Fundamentale Debatte: Bewertung als Katalysator/Illusion, Memory-Wand und Abhängigkeit von Hyperscalern; Warnungen vor möglichem Kursverfall. Gegenpole: Kursziel um 200 USD heute, Potenzial bis Jahresende. Operativ wird Lieferkette als weitgehend intakt gesehen. Eine exakte 14‑Tage-Preisänderung wird in den Beiträgen nicht genannt; kein klares Bild erkennbar.
Lockheed Martin
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 27
Performance 1M: -18,86 %
Tractor Supply
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 28
Performance 1M: -20,21 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 29
Performance 1M: +16,56 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 30
Performance 1M: -6,03 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 31
Performance 1M: -5,00 %
Snap-On
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 32
Performance 1M: +6,93 %
ServiceNow
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 33
Performance 1M: -23,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Das Anleger-Sentiment zu ServiceNow (NOW) auf wallstreet-online ist gemischt. In den letzten 14 Tagen gab es Abwärtsdruck um 65–73 EUR; Käufe erfolgen meist um 65–70 EUR. Fundamentale Signale: niedriges KGV, starker Burggraben (Wechsellosten, Plattform-Effekt). KI-Hype wird skeptisch gesehen. Langfristig eher bullisch, Risiko moderat.
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 34
Performance 1M: -12,54 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 35
Performance 1M: +10,77 %
Corning
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 36
Performance 1M: +35,29 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 37
Performance 1M: +3,60 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 38
Performance 1M: +37,69 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 39
Performance 1M: -10,36 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 40
Performance 1M: +1,03 %
