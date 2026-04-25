13 Prozent Rendite mit Öl – aber ganz ohne hohe Produktionskosten

Die Aktie lockt mit einer Dividendenrendite von über 13 Prozent für 2025 und profitiert vom Öl- und Gasgeschäft, ohne selbst teure Bohrprogramme stemmen oder hohe Produktionskosten tragen zu müssen. Genau diese Kombination macht Kimbell für Dividenden-Investoren interessant.

Nachdem wir im vergangenen Dividenden-Radar mit Ellington Financial einen Monatszahler mit zweistelliger Rendite im REIT-Sektor im Blick hatten, geht es diesmal erneut in die USA, aber in eine ganz andere Ecke des Marktes. Mit Kimbell Royalty Partners rückt ein Unternehmen in den Fokus, das auf den ersten Blick wie ein klassischer Energiewert wirkt, bei genauerem Hinsehen aber ein deutlich ungewöhnlicheres Modell bietet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Was Kimbell für Einkommensjäger so spannend macht, ist das vergleichsweise kapitalleichte Geschäftsmodell. Während viele Ölkonzerne hohe Summen in Förderung, Personal, Technik und Infrastruktur investieren müssen, kassiert Kimbell vor allem an den Erlösen mit. Das Unternehmen hält Mineral- und Royalty-Rechte an Flächen in wichtigen US-Öl- und Gasregionen. Produzieren müssen andere, Kimbell verdient trotzdem mit. Das schafft ein Profil, das in starken Rohstoffphasen attraktiv sein kann: hohe Cashflows, deutlich geringere operative Kosten und damit die Möglichkeit, einen großen Teil des verfügbaren Kapitals an die Aktionäre weiterzureichen.

Die Gesellschaft wurde 2013 gegründet und ging 2017 an die Börse. Seit dem IPO hat Kimbell seine Präsenz durch zahlreiche Transaktionen stark ausgebaut und sieht sich selbst als Konsolidierer in einem stark fragmentierten Markt für Mineral- und Royalty-Rechte. Für Anleger wichtig: Seit dem Börsengang zahlt das Unternehmen regelmäßig Ausschüttungen. Allerdings verfolgt Kimbell keine starre Dividendenpolitik nach dem Muster klassischer Aristokraten, sondern ein variables Modell. Die Dividende wird quartalsweise festgelegt und hängt stark davon ab, wie viel Cashflow das Unternehmen im jeweiligen Umfeld erwirtschaftet.

Auch das Geschäftsfeld ist relativ schnell erzählt. Kimbell ist im US-Rohstoffsektor aktiv und besitzt Rechte auf Flächen in Regionen wie dem Permian Basin, Eagle Ford, Bakken oder Haynesville. Laut Jahresbericht beliefen sich die nachgewiesenen Reserven zum Jahresende 2025 auf 73 Millionen Barrel Öläquivalent, davon 51,2 Prozent Flüssigkeiten (Rohöl, Kondensate, Flüssiggase (NGLs) wie Propan, Butan, Ethan). Die verbleibenden 48,8 Prozent dürften auf Erdgas entfallen. Profitabler sind aber die Flüssigkeiten. Das Unternehmen profitiert also nicht nur von Öl, sondern auch von Erdgas und NGLs. Gerade diese breite Rohstoffbasis kann helfen, Schwankungen zumindest etwas abzufedern. Gleichzeitig bleibt die Aktie aber klar vom Energiemarkt abhängig.

Ein Blick auf die jüngsten Ausschüttungen zeigt, wie das in der Praxis aussieht. In den letzten acht Quartalen schwankte die Dividende von 0,49 US-Dollar (Q1 2024) bis 0,37 US-Dollar (Q4 2025) je Aktie. Seit dem Börsengang war die höchste Ausschüttung 0,55 US-Dollar in Q2 2022 und die niedrigste 0,13 US-Dollar in Q2 2020. Das ist wirklich keine lineare Bewegung. Vielmehr zeigt sich das, was Kimbell verspricht: Die Ausschüttung schwankt mit dem Marktumfeld. Für das vierte Quartal 2025 schüttete das Unternehmen nur 75 Prozent des verfügbaren Cashflows aus und verwendete den Rest gezielt zum Schuldenabbau. Diese Politik spricht dafür, dass Kimbell die Dividende nicht künstlich hochhält, sondern an der Bilanzdisziplin festhält.

Für 2025 hat Kimbell insgesamt 1,57 US-Dollar ausgeschüttet. Gemessen am Schlusskurs Ende Dezember entspricht das einer Dividendenrendite von 13,35 Prozent. Die Prognose für das laufende Jahr lautet 1,70 US-Dollar, was einer Rendite von 11,57 entspräche.

Die entscheidende Frage für die kommenden Quartale lautet nun, ob Kimbell vom Öl-Boom weiter profitieren kann. Die operative Lage wirkt bislang durchaus robust. Für Ende 2025 meldete das Unternehmen eine Produktionsleistung von 25.627 Barrel Öläquivalent pro Tag, die über dem Mittelpunkt der eigenen Ziele lag. Zudem war die Aktivität auf den Flächen mit 85 aktiven Bohranlagen hoch. Das spricht dafür, dass die zugrunde liegenden Assets weiter intensiv entwickelt werden. Sollte das Ölpreisumfeld freundlich bleiben und auch die Gaspreise nicht zu stark unter Druck geraten, sind stabile bis höhere Ausschüttungen möglich. Eine klassische feste Prognose für die Dividende gibt Kimbell allerdings nicht. Der Titel ist deshalb eher ein Spiegel des Rohstoffzyklus als ein Wert mit planbarer Mini-Erhöhung Jahr für Jahr.

Die Risiken

Risiken gibt es natürlich trotzdem. Die größte Schwachstelle ist die Abhängigkeit von Öl- und Gaspreisen. Fallen die Preise deutlich, drückt das direkt auf die Royalty-Einnahmen und damit meist auch auf die Dividende. Hinzu kommt, dass Kimbell zwar kein klassischer Produzent ist, aber dennoch nicht frei von Finanzierungsrisiken. Zum Jahresende 2025 lagen die Schulden bei rund 441,5 Millionen US-Dollar, das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA bei etwa 1,5. Das ist im Energiesektor kein alarmierender Wert, zeigt aber, dass die Gesellschaft klar fremdfinanziert arbeitet. Gleichzeitig stieg der Zinsaufwand 2025 auf 34,5 Millionen US-Dollar, nachdem frühere Transaktionen und die teilweise Rückzahlung von teurerem Fremdkapital die Finanzierung beeinflusst hatten. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten auf die Kredite lagen 2025 bei 7,57 Prozent. Das ist beherrschbar, aber nicht billig.

Übernahmen spielen bei Kimbell auch weiterhin eine wichtige Rolle. Das Unternehmen betont in seinen Unterlagen, opportunistisch hochwertige Mineral- und Royalty-Assets zukaufen zu wollen. Seit dem Börsengang wurden Transaktionen im Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Anfang 2025 kam noch eine rund 231 Millionen US-Dollar schwere Midland-Basin-Akquisition hinzu, die teils mit Cash, teils mit neuen Einheiten finanziert wurde. Das zeigt: Kimbell will weiter wachsen, auch über Zukäufe. Positiv ist, dass das Management parallel nicht nur auf Expansion setzt, sondern im März 2026 auch ein Aktienrückkaufprogramm über 100 Millionen US-Dollar angekündigt hat.

Am Markt wird die Aktie vor allem als Cashflow-Wert mit einem besonderen Energiemodell gesehen. Analysten schätzen die Kombination aus hoher laufender Rendite, breit gestreutem Royalty-Portfolio und noch immer kontrollierter Bilanz. Kimbell ist damit weniger eine Wette auf spektakuläres Wachstum als auf dauerhaft attraktive Ausschüttungen aus einem effizienten Rohstoffmodell. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn 22,2 Prozent zugelegt und auf Sicht der vergangenen 12 Monate gut 19 Prozent.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende pro Jahr

Wie viel Kapital nötig wäre, um mit Kimbell auf 12.000 Euro Dividendeneinnahmen pro Jahr zu kommen, hängt vor allem von den tatsächlichen Ausschüttungen ab, die aber stark schwanken. Wenn wir die Ausschüttungen für 2025 von 1,57 US-Dollar (1,34 Euro) als Richtwert nehmen, bräuchten Anleger knapp 9.000 Aktien. Das entspräche beim aktuellen Kurs einem Kapitaleinsatz von etwa 132.000 US-Dollar oder 112.000 Euro.

Zum Vergleich: Beim Monatszahler Ellington waren es in der vergangenen Woche lediglich 99.000 Euro, allerdings bei einem ganz anderen Geschäftsmodell, das stark von der Entwicklung am US-Immobilienmarkt (REIT) abhängt.

Fazit

Unterm Strich ist Kimbell Royalty Partners ein interessanter Kandidat für Dividenden-Jäger. Die Aktie bietet eine hohe Rendite, partizipiert am Öl- und Gasgeschäft und vermeidet gleichzeitig viele der typischen Kostenprobleme klassischer Produzenten. Der Preis dafür ist eine schwankende Dividende, die nicht dieselbe Planbarkeit bietet wie bei defensiven Konsum- oder Infrastrukturwerten. Wer damit leben kann, bekommt hier aber ein ungewöhnliches Ausschüttungsmodell mit Substanz.

Steuerliche Behandlung für Investoren in Deutschland

Auch steuerlich ist die Aktie heute besser handhabbar, als der Name "Partners" zunächst vermuten lässt. Kimbell wird für Anleger nicht wie eine problematische MLP-Struktur behandelt, sondern deutlich unkomplizierter. Für deutsche Anleger fällt bei US-Dividenden in der Regel die auf 15 Prozent begrenzte US-Quellensteuer an, sofern die Depotbank die DBA-Behandlung korrekt berücksichtigt. Diese ist üblicherweise auf die deutsche Abgeltungsteuer anrechenbar. Damit entsteht meist kein struktureller Sondernachteil gegenüber anderen US-Dividendenwerten.

Sonderfall für Sparfüchse mit Zeit und etwas Glück: Gelegentlich schüttet Kimbell "Return of Capital" (ROC) aus und erklärt dazu, dass dies zu 100 Prozent steuerfrei sei. Tatsächlich ist das für US-Investoren so, das deutsche Steuerrecht erkennt den US-Status "Return of Capital" allerdings meist nicht an. Es werden also ganz normal die insgesamt 26,375 Prozent (Quellensteuer + Soli) abgezogen. Es ist theoretisch möglich, sich einen Teil davon über die Einkommensteuererklärung (Anlage KAP) zurückzuholen, der bürokratische Aufwand beim Finanzamt (Nachweise, Korrespondenz) übersteigt allerdings oft den Ertrag der Steuerersparnis– es sei denn, man hält sehr große Positionen. In der steuerlichen Praxis ist es leider oft ein "Glücksspiel", ob das Finanzamt diese Einstufung überhaupt akzeptiert. Aber selbst wenn das Finanzamt den ROC-Status ablehnt, ist man nicht schlechter gestellt als bei einer deutschen Aktie wie der Allianz.

Übersicht zur Dividende von Kimbell Royalty Partners

Marktkapitalisierung: 1,60 Milliarden US-Dollar (1,37 Milliarden Euro)

Dividendenrendite Gj 2025: 13,35 %; fwd 2026e: 11,57 %

Dividende erhöht: 0 Jahr in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahr

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 10 Jahre in Folge (seit dem IPO)

Frequenz: pro Quartal: Mai, August, November, Februar

Zeitplan

26.02.2026: Dividendenvorschlag

18.03.2026: Ex-Tag

25.03.2026: Auszahlung (Der nächste Dividendenvorschlag dürfte am 7. Mai 2026 bei der Vorstellung der Q1-Zahlen erfolgen)

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2028e 11,50e 1,69e 2027e 11,16e 1,64e 2026e 11,57e 1,70e 2025 13,45 1,57 2024 10,60 1,72 2023 11,16 1,68 2022 11,92 1,99 2021 9,69 1,32 2020 8,60 0,68 2019 9,18 1,56 2018 12,52 1,70

* Quellen: Kimbell, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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