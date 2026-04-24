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    Besonders beachtet!

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    KSB Vz. Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die KSB Vz. Aktie bisher Verluste von -4,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KSB Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - KSB Vz. Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 24.04.2026

    KSB Vz. (KSB SE & Co. KGaA) ist ein globaler Hersteller von Pumpen, Armaturen und Service für Wasser/Abwasser, Energie, Industrie und Gebäudetechnik. Starke Position im Premiumsegment mit hoher Ingenieurstiefe. Wichtige Wettbewerber: Grundfos, Wilo, Sulzer, Flowserve. Mögliche USPs: breite Anwendungspalette, Energieeffizienz, kundenspezifische Lösungen, globales Servicenetz.

    KSB Vz. Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Die KSB Vz. Aktie ist bisher um -4,22 % auf 975,00 gefallen. Das sind -43,00  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der KSB Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 975,00, mit einem Minus von -4,22 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die KSB Vz. Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,76 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die KSB Vz. Aktie damit um -8,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von KSB Vz. einen Anstieg von +7,25 %.

    Während KSB Vz. deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.

    KSB Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,03 %
    1 Monat -13,29 %
    3 Monate -2,76 %
    1 Jahr +29,90 %
    Stand: 24.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur KSB Vz. Aktie

    Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 850,88 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von KSB Vz.

    Fluor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Sulzer notiert im Minus, mit -0,06 %. Xylem notiert im Minus, mit -0,49 %.

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    Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KSB Vz.

    -4,32 %
    -8,03 %
    -13,29 %
    -2,76 %
    +29,90 %
    +109,01 %
    +242,62 %
    +227,43 %
    +489,19 %
    ISIN:DE0006292030WKN:629203
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