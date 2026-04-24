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    Amazon – mit K.I-Euphorie auf Rekord

    Amazon ist längst ein KI- und Chip-Profiteur – und genau deshalb bleibt die Aktie für uns attraktiv. Der Markt schaut oft zuerst auf E-Commerce, doch der eigentliche Hebel liegt bei AWS, künstlicher Intelligenz und eigener Rechenzentrums-Infrastruktur. Amazon baut mit eigenen KI-Chips wie Trainium und Inferentia seine Abhängigkeit von externen Halbleiterlieferanten ab, senkt perspektivisch die Kosten pro KI-Workload und schafft eine stärkere Margenbasis im Cloudgeschäft. Mit unserem Call-Optionsschein auf Amazon, WKN MJ85E6, liegen wir aktuell 72,13 % im Plus.

    Unsere These: Amazon wird vom KI-Boom nicht nur indirekt profitieren, sondern als Infrastruktur-Anbieter selbst zur zentralen Schicht der neuen KI-Wertschöpfung. Unternehmen brauchen Rechenleistung, Speicher, Dateninfrastruktur, Modellzugang und kosteneffiziente Chips – genau hier sitzt AWS. Während Nvidia die offensichtlichste Chip-Wette bleibt, ist Amazon die breitere Infrastruktur-Wette: Cloud-Plattform, eigene Beschleuniger, KI-Services und enorme Kundennähe in einem Konzern. Diese Kombination macht Amazon aus unserer Sicht besonders interessant, weil die KI-Nachfrage nicht nur Umsatzwachstum erzeugt, sondern mittelfristig auch die Profitabilität von AWS stützen kann.

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    Die wichtigsten Kurstreiber sind damit klar: steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung, Ausbau der AWS-Rechenzentren, eigene KI-Chips, neue KI-Dienste für Unternehmenskunden und ein wachsendes Werbegeschäft als zusätzlicher Margentreiber. Der Einwand liegt in den hohen Investitionen: Amazon muss beweisen, dass der massive Capex in Chips, Server und Datacenter ausreichend Rendite bringt. Genau darin liegt aber auch der Hebel. Wenn der Markt erkennt, dass Amazon im KI-Zyklus nicht nur mitläuft, sondern eine eigene Infrastruktur- und Chip-Position aufbaut, kann die Aktie weiter neu bewertet werden. Unser Call-OS MJ85E6 zeigt mit +72,13 % bereits, wie stark dieser Hebel wirken kann.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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