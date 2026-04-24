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    Oracle – unsere K.I-Wette

    Oracle ist eine der klareren Infrastrukturwetten im KI-Zyklus. Während viele Anleger den Konzern noch als klassischen Datenbank- und Unternehmenssoftwareanbieter einordnen, verschiebt sich die Investmentstory sichtbar in Richtung KI-Rechenzentren, GPU-Kapazitäten und Oracle Cloud Infrastructure. Genau dort sitzt der Engpass der nächsten Jahre: Wer KI-Modelle trainieren und betreiben will, braucht massive Compute-Kapazität. Mit unserem Call-Optionsschein auf Oracle, WKN MN6QND, liegen wir aktuell 44,57 % im Plus. Die Bewegung ist fundamental unterlegt: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg Oracles Cloud-Infrastructure-Umsatz um 84 % auf 4,9 Mrd. US-Dollar, die gesamten Cloud-Umsätze legten um 44 % auf 8,9 Mrd. US-Dollar zu.

    Osteraktion verlängert bis 30.04 – 25 Prozent auf unsere Abos mit Ostern25 via INVESTING oder Markenstärke

    Wir setzen auf Oracle, weil der Markt die Aktie zunehmend als KI-Capacity-Play bewertet. Oracle verkauft nicht nur Software, sondern stellt die Infrastruktur bereit, auf der KI-Workloads laufen: Datenbanken, Cloud, Rechenzentren, GPU-Cluster und Low-Latency-Architektur. Besonders stark ist das Signal aus dem Auftragsbestand. Die Remaining Performance Obligations sprangen im jüngsten Quartal um 325 % auf 553 Mrd. US-Dollar. Das ist kein weicher KI-Narrativwert, sondern vertraglich sichtbare Nachfrage nach künftiger Cloud- und Compute-Leistung. Reuters berichtet zudem, dass Oracle seine Umsatzambitionen für das Geschäftsjahr 2027 auf 90 Mrd. US-Dollar angehoben hat – getragen vom KI-Rechenzentrumsboom.

    Die Kurstreiber sind damit klar: steigende Nachfrage nach KI-Training und Inferenz, wachsender Bedarf an GPU-Kapazitäten, große Cloud-Verträge, Multicloud-Datenbankangebote und der Ausbau eigener Rechenzentrumsinfrastruktur. Der zentrale Einwand ist die Finanzierung: Oracle muss enorme Investitionen stemmen, um die versprochene KI-Kapazität tatsächlich zu liefern. Genau dieser Punkt macht die Aktie volatiler als klassische Softwarewerte. Für unseren Ansatz ist das aber kein Widerspruch, sondern der Hebel. Wenn Oracle die Nachfrage in ausgelieferte Kapazität, Umsatz und bessere Cloud-Margen übersetzt, kann der Markt die Aktie weiter als strategischen Gewinner des KI-Infrastrukturzyklus neu bewerten. Unser Call-OS MN6QND zeigt mit +44,57 % bereits, dass diese Neubewertung begonnen hat.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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