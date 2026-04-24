🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYukon Metals Registered AktievorwärtsNachrichten zu Yukon Metals Registered
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Yukon Metals ernennt Lindsay Wilson als VP Investor Relations & Communications

    Yukon Metals ernennt Lindsay Wilson als VP Investor Relations & Communications
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    24. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Lindsay Wilson zum VP Investor Relations & Communications mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

     

    „Frau Wilsons umfassende Erfahrung mit Schwerpunkt auf dem Yukon macht sie in dieser Phase unseres Wachstums zur idealen Besetzung für den Posten des VP Investor Relations & Communications bei Yukon Metals“, sagte Jim Coates, CEO und Direktor von Yukon Metals. „Wilson bringt Kenntnisse aus erster Hand über die Explorationslandschaft im Yukon, enge Beziehungen in der Investment- und Rohstoffbranche sowie eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Explorationsgeschichten in klare, überzeugende Narrative mit. Diese speziellen Fähigkeiten sind selten und genau das, was wir unserer Meinung nach benötigen, um das Bewusstsein und das Verständnis für die Stärke und den Umfang unseres Portfolios an aussichtsreichen Konzessionsgebieten zu fördern. Wir sind zuversichtlich, dass sie eine entscheidende Bereicherung für unser Team sein wird.“

     

    In ihrer Funktion wird Frau Wilson die Investor-Relations- und Kommunikationsstrategien von Yukon Metals leiten und als primäre Schnittstelle zwischen den Explorationsprogrammen des Unternehmens und den Kapitalmärkten fungieren, während sie Beziehungen zu Investoren, Analysten und Stakeholdern im Yukon-Territorium und weltweit aufbaut und vertieft. Sie wird direkt mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das gesamte Spektrum des diversifizierten Portfolios von Yukon Metals die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.

     

    Lindsay Wilson – Vice President, Investor Relations & Communications

     

    Frau Wilson bringt umfangreiche Erfahrung im Mineralressourcensektor mit, wobei ihr Schwerpunkt auf Kommunikation und Investor Relations liegt. Als Beraterin hat sie strategische Kommunikationsprogramme für Dutzende von Unternehmen entwickelt und umgesetzt, von Explorationsunternehmen in der Frühphase bis hin zu Produzenten. Darüber hinaus verfügt sie über internationale Erfahrung in der Unternehmenskommunikation im Junior-Bergbausektor, wo sie Kunden dabei unterstützt hat, Kapital und wichtige Einflussnehmer der Branche zu gewinnen.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Yukon Metals ernennt Lindsay Wilson als VP Investor Relations & Communications 24. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Lindsay Wilson zum VP Investor Relations & Communications mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     