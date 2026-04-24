Yukon Metals ernennt Lindsay Wilson als VP Investor Relations & Communications

24. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Lindsay Wilson zum VP Investor Relations & Communications mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

„Frau Wilsons umfassende Erfahrung mit Schwerpunkt auf dem Yukon macht sie in dieser Phase unseres Wachstums zur idealen Besetzung für den Posten des VP Investor Relations & Communications bei Yukon Metals“, sagte Jim Coates, CEO und Direktor von Yukon Metals. „Wilson bringt Kenntnisse aus erster Hand über die Explorationslandschaft im Yukon, enge Beziehungen in der Investment- und Rohstoffbranche sowie eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Explorationsgeschichten in klare, überzeugende Narrative mit. Diese speziellen Fähigkeiten sind selten und genau das, was wir unserer Meinung nach benötigen, um das Bewusstsein und das Verständnis für die Stärke und den Umfang unseres Portfolios an aussichtsreichen Konzessionsgebieten zu fördern. Wir sind zuversichtlich, dass sie eine entscheidende Bereicherung für unser Team sein wird.“

In ihrer Funktion wird Frau Wilson die Investor-Relations- und Kommunikationsstrategien von Yukon Metals leiten und als primäre Schnittstelle zwischen den Explorationsprogrammen des Unternehmens und den Kapitalmärkten fungieren, während sie Beziehungen zu Investoren, Analysten und Stakeholdern im Yukon-Territorium und weltweit aufbaut und vertieft. Sie wird direkt mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das gesamte Spektrum des diversifizierten Portfolios von Yukon Metals die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.

Lindsay Wilson – Vice President, Investor Relations & Communications

Frau Wilson bringt umfangreiche Erfahrung im Mineralressourcensektor mit, wobei ihr Schwerpunkt auf Kommunikation und Investor Relations liegt. Als Beraterin hat sie strategische Kommunikationsprogramme für Dutzende von Unternehmen entwickelt und umgesetzt, von Explorationsunternehmen in der Frühphase bis hin zu Produzenten. Darüber hinaus verfügt sie über internationale Erfahrung in der Unternehmenskommunikation im Junior-Bergbausektor, wo sie Kunden dabei unterstützt hat, Kapital und wichtige Einflussnehmer der Branche zu gewinnen.