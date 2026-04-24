Bitzero Holdings Inc. gibt technisches Update zu den Standorten in Finnland und Norwegen

VANCOUVER, BC (24. April 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc., (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), gibt den erfolgreichen Abschluss seines technischen Due-Diligence-Berichts bekannt, der die Erweiterung seines Rechenzentrum-Campusprojekts in Kokemäki (Finnland) auf bis zu 520 MW beschreibt, wobei erwartete Fortschritte bei GPU-Technologien der nächsten Generation sowie Verbesserungen der Leistungsdichte berücksichtigt wurden. Parallel dazu beschleunigt Bitzero die Entwicklung seines Rechenzentrums in Namsskogan (Norwegen), um der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu begegnen, und erreicht in beiden Projekten wichtige Meilensteine

Finnland

Bitzero hat seinen Due-Diligence-Bericht in Zusammenarbeit mit seinem Partner Red Engineering Design Ltd. („Red Engineering“), einem führenden Ingenieurunternehmen für Rechenzentren, erfolgreich abgeschlossen, um die Vorentwicklungsarbeiten für bis zu 520 MW an seinem Rechenzentrum-Standort in Kokemäki (Finnland) zu beschleunigen. Die anfängliche Entwicklungsphase wird voraussichtlich 80 MW umfassen. Red Engineering meldete vor Kurzem seine strategische Partnerschaft mit Nvidia beim Design der Nvidia AI Factories der nächsten Generation.

„Wir gehen nun in die nächste Phase der technischen Planung über, die sich auf das Gebäudedesign konzentriert und nach unserer Erwartung unseren Weg zur Markteinführung beschleunigen wird“, so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. „Wir verzeichnen bereits eine starke Nachfrage nach dem Standort und haben begonnen, mit potenziellen Kunden im Rahmen der Standortprüfung in Kontakt zu treten, während wir unsere Planungsarbeiten weiter vorantreiben, um eine effiziente Projektausführung zu unterstützen.“

Mit einer geplanten Kapazität von 600 MW bis 1.000 MW ist der Standort Kokemäki aufgestellt, eine der größten eigenständigen Giga-Anlagen in Europa zu werden, und stellt damit eine bedeutende Marktchance dar. Das Projekt hat eine Anfangsphase, die darauf ausgelegt ist, 80 MW Leistung in der ersten Jahreshälfte 2027 bereitzustellen, gefolgt von weiteren 400 bis 800 MW. Ein 400-kV-Hochspannungsanschlusspunkt wurde bestätigt, was eine skalierbare Erweiterung unterstützt, während das Unternehmen weiterhin eng mit der örtlichen Gemeinde zusammenarbeitet und eine starke Unterstützung für ein mögliches Wachstum auf eine Gesamtleistung von bis zu 1 GW verzeichnet.