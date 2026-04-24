ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Jungheinrich auf 46 Euro - 'Outperform'
- Bernstein senkt Kursziel Jungheinrich auf 46 Euro
- Einstufung bleibt auf Outperform laut Studie
- Erstes Quartal schwächer, Aufträge vorgezogen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach der Vorlage von Zahlen von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark seien die Auftragseingänge gewesen, dies aber wohl auch wegen vorgezogener Nachfrage. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für 2026 etwas deutlicher, für die Jahre danach aber nur um ein Prozent./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:33 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,64 % und einem Kurs von 24,69 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -17,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +70,25 %/+90,51 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 46 Euro
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Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
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MMn langfristig gute Zeiten für Kion & Jungheinrich (Kion sehe ich etwas chancenreicher, aber volatil, Jungheinrich etwas konservativer).