Bernstein senkt Ziel für Jungheinrich auf 46 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,64 % und einem Kurs von 24,69 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -17,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +70,25 %/+90,51 % bedeutet.